Πρωτιά για “Το Πρωινό” τον Φεβρουάριο

Η πρωινή παρέα του ΑΝΤ1, κέρδισε την πρώτη θέση στις επιλογές τον τηλεθεατών.

Με πρωτιά έκλεισε ο Φεβρουάριος για τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Το «Πρωινό» ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, που έμειναν συντονισμένοι στην εκπομπή για να παρακολουθήσουν αποκλειστικά θέματα, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις που συζητήθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για τον Φεβρουάριο, το «Πρωινό» ήταν στην πρώτη θέση, στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 18,1%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,8 μονάδες.

Το γυναικείο ήταν το πιο πιστό κοινό της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα με τα ποσοστά τηλεθέασης να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και να καταγράφουν 28% στις γυναίκες 18-24 και 20,6% στις γυναίκες 25-44.

