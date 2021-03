Κόσμος

Βρετανία -Κορονοϊός: Το “σκασε” ασθενής με μεταλλαγμένο στέλεχος

Έκκληση των Αρχών σε όποιον γνωρίζει τον ασθενή με την επικίνδυνη μετάλλαξη.

Οι βρετανικές αρχές απηύθυναν σήμερα έκκληση για να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο εισήγαγε στο Ηνωμένο Βασίλειο το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊου που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βραζιλία και φέρεται ότι αντιστέκεται στα εμβόλια περισσότερο από τα άλλα γνωστά στελέχη.

Η παραλλαγή P.1, που εμφανίσθηκε στο Μανάους, στη βόρεια Βραζιλία, έχει ήδη ανιχνευθεί σε τρεις ανθρώπους στη Σκωτία και σε τρεις άλλους στην Αγγλία, ένας από τους οποίους δεν μπορεί να εντοπισθεί επειδή δεν ανέφερε στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο έντυπο που συνδέεται με το διαγνωστικό τεστ που έκανε.

«Εργαζόμαστε για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το πρόσωπο αυτό», δήλωσε στο BBC ο υφυπουργός αρμόδιος για τα εμβόλια Ναντίμ Ζαχάουι ζητώντας να δώσουν το παρών στις αρχές όλοι όσοι έκαναν διαγωνιστικό τεστ στις 12 Φεβρουαρίου και δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα το αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε εξάλλου πως μια «ενισχυμένη εκστρατεία διαγνωστικών τεστ» θα πραγματοποιηθεί στο νότο του Γκλόστερσαϊρ (νότια Αγγλία), όπου εντοπίσθηκαν τα δύο άλλα κρούσματα της παραλλαγής P.1.

Αντιμέτωπη με την πανδημία που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 123.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει τα οφέλη από τη μαζική εκστρατεία εμβολιασμού, η οποία επέτρεψε να εμβολιασθούν περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι με μια πρώτη δόση και από τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι Βρετανοί, οι οποίοι ζουν από τις αρχές Ιανουαρίου για τρίτη φορά σε συνθήκες lockdown.

Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι αφίξεις από τη Νότια Αμερική απαγορεύθηκαν, εκτός αν πρόκειται για κατοίκους Βρετανίας, οι οποίοι μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα σε ξενοδοχείο.

Καθώς τα πρόσωπα που επέστρεψαν με τη βραζιλιάνικη παραλλαγή έφθασαν από το Σάο Πάολο με πτήση που πέρασε από τη Ζυρίχη, η βρετανική αντιπολίτευση καταγγέλλει ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου στα σύνορα.

Ενώ η Αγγλία ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι τα σχολεία της την ερχόμενη εβδομάδα, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει πως το παραλλαγμένο στέλεχος που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βραζιλία είναι πιθανό να μπορεί να αντιστέκεται καλύτερα στα εμβόλια, σε σχέση με την παραλλαγή που επικρατεί τώρα στη χώρα, η οποία εμφανίσθηκε το φθινόπωρο στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Ο Ντάνι Όλτμαν, καθηγητής ανοσιολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, υποστηρίζει πως δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραλλαγή «δεν εξαφανίζει κάθε ανοσία», παραόλο που καθιστά «τα εμβόλια πολύ λιγότερο ισχυρά», εξήγησε στον ραδιοσταθμό Times Radio, παραδεχόμενος πάντως ότι «αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα».