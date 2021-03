Κόσμος

Νικολά Σαρκοζί: Στη φυλακή ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας

Καταδιάστηκε σε ποινή φυλάκισης ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας και οδηγείται στη φυλακή.

Σε τρία χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, τα δύο εκ των οποίων με αναστολή, για υπόθεση διαφθοράς. Κάτι που σημαίνει ότι θα εκτίσει ποινή ενός έτους.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία της διαφθοράς και της «κατάχρησης εξουσίας» για την υπόθεση Πιλ Μπισμού. Αν και αρχικά είχε προταθεί ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών ,τα δύο εκ των οποίων με αναστολή, αποφασίστηκε ότι κάτι τέτοιο θα «αμαύρωνε» την εικόνα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας.

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στους Τιερί Ερζόγκ και Ζιλμπέρ Αζιμπέρ. Επιπλέον, επιβλήθηκε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου για τον πρώτο εκ των δύο. Η απόφαση θα ισχύσει μετά την έκδοση της ετυμηγορίας του εφετείου, στο οποίο αναμένεται να προσφύγει ο πρώην πρόεδρος της χώρας.

Ο Σαρκοζί, πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012 καταδικάστηκε λόγω της προσφοράς θέσης σε δικαστή στο Πριγκιπάτο του Μονακό, με αντάλλαγμα πληροφορίες για την εις βάρος του έρευνα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι είναι θύμα σε ένα κυνήγι μαγισσών που εξαπέλυσαν οικονομικοί εισαγγελείς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν υπέρμετρα μέσα ερευνώντας τις υποθέσεις του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει προθεσμία 10 ημερών για να εφεσιβάλει την δικαστική απόφαση.

Είναι ο δεύτερος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, μετά τον Ζακ Σιράκ, που καταδικάζεται για διαφθορά.

«Τα γεγονότα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν ο πρώην πρόεδρος, όπως κι ο δικηγόρος του αντιλαμβανόντουσαν την ευθύνη και τα καθήκοντα που απέρρεαν από το αξίωμά του», είπε ο εισαγγελέας Ζαν Λυκ Μπλασόν.