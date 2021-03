Κόσμος

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Παλατιού για την κατάσταση της υγείας και τη μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.

Σε άλλο νοσοκομείο του Λονδίνου μεταφέρθηκε ο πρίγκιπας Φίλιππος, για να συνεχίσει τη θεραπεία του για μόλυνση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάγκινχαμ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 99χρονος σύζυγος της Ελισάβετ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Βαρθολομαίου.

Αναφέρεται, επίσης ότι, εκτός της θεραπείας του, θα υποβληθεί και σε εξετάσεις για την προϋπάρχουσα καρδιακή του πάθηση.

Όταν μπήκε στο νοσοκομείο η βασιλική οικογένεια είπε πως ήταν για προληπτικούς λόγους και χωρίς η εισαγωγή του να σχετίζεται με τον κορονοϊό.

«Ο Φίλιππος παραμένει σε καλή κατάσταση και ανταποκρίνεται στη θεραπεία του, αλλά αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.