Συλλήψεις για ποσότητα skunk και χασισέλαιο (εικόνες)

Δεκάδες στυλό με χασισέλαιο και αρκετά κιλά νωρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί με ποσότητα.

Συνελήφθησαν στην Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας Έλληνας και ένα ςαλλοδαπός για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Νοτίων Προαστίων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο ημεδαπός επιβαίνοντας σε ταξί κατελήφθη να παραλαμβάνει από τον αλλοδαπό χάρτινη σακούλα που περιείχε 4,210 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) προς περαιτέρω διακίνηση. Ενώ, ο αλλοδαπός κατελήφθη να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση προς τρίτους στην οικία του στη Γλυφάδα 82 στειλεούς με χασισέλαιο.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) βάρους 4.210 γραμμ.,

82 στειλεοί με χασισέλαιο,

2 μαχαίρια,

2 "επιχειρησιακά" οχήματα (Δ.Χ.Ε. και Ι.Χ.Ε.),

ζυγαριά ακριβείας,

συσκευή εντοπισμού,

χρηματικό ποσό 830 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.