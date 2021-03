Κόσμος

“Μάγος” συνελήφθη για θάνατο ατόμου με νοητική υστέρηση (βίντεο)

Βαρύ το κατηγορητήριο για τον άνδρα που συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία και όχι μόνο.

Ένας 40χρονος μάγος συνελήφθη στην Ιταλία ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία ατόμου με νοητική στέρηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ύποπτος εκμεταλλευόμενος το θύμα, το έπεισε να διακόψει τη θεραπεία του και να μην υποβληθεί σε επέμβαση, κινήσεις που προκάλεσαν το θάνατό του.

Και η σύζυγος του κατηγορούμενου τέθηκε σε κατ’οίκον περιορισμό, με τις κατηγορίες ότι πήρε κλοπιμαία.

Ο «μάγος» έπεισε το θύμα ενώ του έπαιρνε τα χρήματα.

Η δικαστής περιέγραψε τον δράστη ως «επαγγελματία απατεώνα που είναι έτοιμος να βγάλει κέρδος από τις αδυναμίες των ανθρώπων, παίρνοντάς τους τα χρήματα και πουλώντας τους ελπίδες».

Εκτός από απάτη και εκμετάλλευση ευάλωτου ατόμου, ο συλληφθείς κατηγορείται και για σεξουαλικά εγκλήματα, αφού σύμφωνα με την δικαστή, είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τρεις γυναίκες.