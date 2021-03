Οικονομία

“Μήδεια” - ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν οι κλήσεις στο 11500

Μηδενική χρέωση για τις κλήσεις που έγιναν λόγω κακοκαιρίας. Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει το κόστος των τηλεφωνικών κλήσεων στο κέντρο εξυπηρέτησης και βλαβών (11500 ή 2111900500) που έκαναν οι πολίτες οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα ηλεκτροδότησης πανελλαδικά, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια» από τις 14 έως και τις 21 Φεβρουαρίου. Σύντομα εξάλλου, η εξυπηρέτηση των καταναλωτών θα γίνεται από νέα τηλεφωνική γραμμή στην οποία οι κλήσεις θα είναι δωρεάν.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, θα καλύψει το ποσό που χρεώθηκαν οι πολίτες για κλήσεις από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στους αριθμούς 11500 και 2111900500 για αυτό το διάστημα σε όλες τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές, πανελλαδικά. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πιστώσουν τους πολίτες που χρεώθηκαν για τις κλήσεις αυτές.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το ύψος των χρεώσεων για τις κλήσεις στον πενταψήφιο αριθμό δήλωσης βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ, επεξεργαστήκαμε μία άμεση λύση προκειμένου οι συμπολίτες μας, που ταλαιπωρήθηκαν από την πρωτοφανή, σε σφοδρότητα, κακοκαιρία “Μήδεια” να απαλλαγούν από το συγκεκριμένο κόστος. Και συνεχίζουμε, με ένα πλέγμα μέτρων που έχουμε ήδη δρομολογήσει για την επόμενη μέρα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας μπορούν οι πολίτες να ενημερώνουν για βλάβες, αλλά και να συμβάλλουν στον εντοπισμό δέντρων που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο».

Ο διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, από την πλευρά του, τόνισε ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών του, ολοκληρώνει σύντομα σχετικό διαγωνισμό που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, για τη δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών πανελλαδικά, μέσα από νέα τηλεφωνική γραμμή που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».