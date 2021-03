Κόσμος

Ψηφιακό Πράσινο Διαβατήριο: στις 25 Μαρτίου η απόφαση

Τι λέει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς για τα βασικά σημεία του Digital Green Pass.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Στις 17 Μαρτίου η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη νομοθετική της πρόταση για ένα «Ψηφιακό Πράσινο Διαβατήριο» (Digital Green Pass), ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά το πέρας της σημερινής τηλεδιάσκεψης των υπουργών υγείας.

Όπως είπε ο Μ. Σχοινάς, η πρόταση θα υποβληθεί στο κράτη-μέλη και θα συζητηθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου. «Το σχέδιο της Επιτροπής δε θα δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των πολιτών», επέμεινε ο Έλληνας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και θα περιλαμβάνει όσους έχουν αρνητικό τεστ, ή αντισώματα αφού έχουν νοσήσει. «Σε εξαιρετικές καταστάσεις χρειαζόμαστε εξαιρετικά εργαλεία», πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν διμερείς συμφωνίες ή λύσεις από τρίτους.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που υπάρχει σύγκλιση σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών», συνέχισε ο Μ. Σχοινάς, ο οποίος είπε ότι έχει συσταθεί μια ομάδα που εργάζεται για να καλύψει όλες τις τεχνικές πτυχές αυτού του «Ψηφιακού Πράσινου ΔΙαβατηρίου», υπό τους επιτρόπους Υγείας (Κυριακίδου), εσωτερικής αγοράς (Μπρετόν), δικαιοσύνης (Ρέιντερς), εσωτερικών υποθέσεων (Γιόχανσον) και του ιδίου. «H Eπιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της, σύμφωνα με αυτό που ζήτησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στην τελευταία Σύνοδο που έγινε με τηλεδιάσκεψη και θα είναι ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο».

Την ελληνική πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιαασμού συζήτησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι της Δευτέρας με τον Σουηδό ομόλογο του.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω Tweet ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει εντός του Μαρτίου την νομοθετική της πρόταση για ένα «Ψηφιακό Πράσινο Διαβατήριο» (Digital Green Pass). Την ανακοίνωση αυτή η Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε σήμερα το πρωί και σε τηλεδιάσκεψη που είχε με Γερμανούς ευρωβουλευτές του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος CDU/CSU.

Σκοπός αυτού του διαβατηρίου θα είναι να παρέχει είτε απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί, είτε το αποτέλεσμα του τεστ για εκείνους που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν, είτε πληροφορίες για ανάρρωση από τον covid19. H Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν σημειώνει ότι το Διαβατήριο αυτό θα σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

«Το «Ψηφιακό Πράσινο Διαβατήριο» θα πρέπει να διευκολύνει τη ζωή των ευρωπαίων. Ο στόχος είναι να τους επιτρέψει σταδιακά να μετακινούνται με ασφάλεια στην ΕΕ ή στο εξωτερικό για εργασία ή τουρισμό», τονίζει η στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης και ισότητας, Κρίστιαν Βίγκαρντ, ανέφερε ότι η πρόταση της Κομισιόν θα αποτρέψει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, καθώς θα συμπεριλαμβάνει και όσους δεν έχουν προλάβει να κάνουν το εμβόλιο, έχοντας ένα αρνητικό τεστ, αλλά και όσους έχουν περάσει τον κορονοϊό και έχουν αποκτήσει ανοσία. "Ο σκοπός αυτού του Διαβατηρίου θα είναι να διευκολύνει τις μετακινήσεις των ευρωπαίων πολιτών", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ.