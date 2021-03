Πολιτική

Ξανά στο Αιγαίο το “Τσεσμέ” – H απάντηση της Αθήνας

Η Άγκυρα “ναρκοθετεί” τις επικείμενες διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα.



Μήνυμα ότι οι προκλητικές δηλώσεις και η επίδειξη δύναμης δεν βοηθούν στις προσπάθειες για έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, έστειλε σήμερα, η νέα κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, σημειώνοντας με νόημα ότι η συμπεριφορά της γειτονικής χώρας, με βάση και τα συμπεράσματα του ευρωπαϊού συμβουλίου «κρίνεται και αξιολογείται».

Η Άγκυρα, έχει επιστρέψει στην εποχή των προκλήσεων και αντί απάντησης στις ελληνικές προτάσεις για τις νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης των διερευνητικών επαφών επιδίδεται σε έρευνες στο Αιγαίο με παράνομες Navtex, εναέριες παραβιάσεις και υπερπτήσεις, αλλά και την μεγάλη άσκηση με την ονομασία "Γαλάζια Πατρίδα".

Στόχος της Τουρκίας, όπως εκτιμάται, είναι να οδηγήσει σε "ναυάγιο" τις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, χρεώνοντας, όμως, το "ναυάγιο" στην Αθήνα.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, διαμηνύει ότι δεν θα πέσει στην παγίδα υπονόμευσης του διαλόγου.

«Οι διερευνητικές επαφές δεν έχουν παγώσει. Όπως ξέρετε δεν είναι ένα σπριντ αυτού του τύπου οι συνομιλίες. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η ελληνική πλευρά έχει προτείνει ημερομηνίες στην Τουρκική πλευρά και αναμένει την απάντησή της. Προφανώς δηλώσεις και κινήσεις που είναι προκλητικές δεν συνάδουν με το εποικοδομητικό πνεύμα που απαιτείται», σημείωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Πρόσθεσε, δε, πως η Αθήνα «προσβλέπει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης και δεν θα πέσει στην παγίδα υπονόμευσης του διαλόγου», υπενθυμίζοντας ότι η αποκλιμάκωση, είναι ζητούμενο και για την ΕΕ.

Με βάση και τα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου, «η συμπεριφορά της Τουρκίας κρίνεται και αξιολογείται», σημείωσε με νόημα η κ. Πελώνη.

Στο μεταξύ το "Τσεσμέ", μόλις το επέτρεψε ο καιρός, ξαναβγήκε στο Αιγαίο, και την περιοχή ερευνών της παράνομης τουρκικής Navtex, ξαναρχίζοντας τις υδρογραφικές εργασίες. Το τουρκικό πλοίο δεν συνοδεύεται από κάποιο άλλο πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ενώ ο ο πλους του, παρακολουθείται διακριτικά από σκάφος του ελληνικού Λιμενικού Σώματος. Υπενθυμίζεται ότι το "Τσεσμέ" ξεκίνησε τις έρευνες, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου

Σε φάση πλήρους εξέλιξης, εισέρχεται και η πολυδιαφημισμένη τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Στην άσκηση που ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου, συμμετέχουν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις επίσημες τουρκικές ανακοινώσεις, 87 πλοία, 27 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα.