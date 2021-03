Πολιτική

Γενοκτονία Αρμενίων - Ολλανδία: Ψήφισμα στην Βουλή με αναφορά σε θύματα Έλληνες Ποντίους

Ικανοποίηση στην Αθήνα για την αναφορά του ολλανδικού Κοινοβουλίου στους Έλληνες του Πόντου.

Με ικανοποίηση δέχθηκε η ελληνική πλευρά το πρόσφατο ψήφισμα του ολλανδικού Κοινοβουλίου για τη γενοκτονία των Αρμενίων, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά και σε θύματα Έλληνες Ποντίους.

Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα δέχθηκε με ικανοποίηση το πρόσφατο ψήφισμα του ολλανδικού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενοκτονία των Αρμενίων, καθώς γίνεται αναφορά και σε θύματα Έλληνες Ποντίους, κατόπιν παρέμβασης της ελληνικής πλευράς. Σημειώνεται ότι το αρχικό σχέδιο του ψηφίσματος έκανε αναφορά μόνο σε Αρμενίους.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι συγκρατείται ότι το εν λόγω ψήφισμα υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς το καταψήφισαν μόνο τρεις βουλευτές του φιλο-τουρκικού κόμματος DENK, μία μόλις ημέρα πριν κλείσει το ολλανδικό Κοινοβούλιο ενόψει των εκλογών της 17ης Μαρτίου.