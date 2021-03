Οικονομία

ΙΟΒΕ: Οριακή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι οδήγησε στη βελτίωση των προσδοκιών σε σημαντικό μέρος της οικονομίας.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε ελαφρώς τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις 91,9 μονάδες, έναντι 90,7 μονάδων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους, ηπιότερη στη Βιομηχανία και το Λιανικό Εμπόριο από ό,τι στις Υπηρεσίες και τις Κατασκευές. Όμως, εξασθένισε η καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η σχετικά ήπια επιδημιολογική εικόνα αμέσως μετά από την περίοδο των εορτών και η λειτουργία από τα μέσα Ιανουαρίου, έστω υπό περιορισμούς και για μικρό διάστημα, δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου που ήταν σε αναστολή από τον Νοέμβριο, οδήγησε στη βελτίωση των προσδοκιών σε σημαντικό μέρος της οικονομίας.

Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η πρόοδος στη διαθεσιμότητα των εμβολίων και τη διαδικασία του εμβολιασμού. Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με τα αυστηρότερα μέτρα που ακολούθησαν, αναζωπύρωσαν εστίες αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη χώρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα ενσωματώνει μόνο εν μέρει τις επιδράσεις των πρόσφατων περιοριστικών παρεμβάσεων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας, επομένως αυτές αναμένεται να εκδηλωθούν πληρέστερα τον επόμενο μήνα.

Η προοπτική ανοίγματος της αγοράς στο επόμενο χρονικό διάστημα, έστω με αυστηρούς όρους, και ιδίως η πρόοδος στους εμβολιασμούς, αναμένεται να επιδράσουν σταδιακά θετικά στις προσδοκίες. Οι σχετικές εξελίξεις θα είναι κρίσιμες και για τον τομέα του Τουρισμού, καθώς έχει ξεκινήσει η περίοδος όπου συνήθως γίνεται μεγάλο τμήμα των διεθνών κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, είναι πρόωρο να γίνει συνολική αποτίμησή τους, καθώς αυτές θα εξαρτηθούν και από κρίσιμες αποφάσεις της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη και στη χώρα κατά τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικότερα:

στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ελαφρώς και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν αισθητά.

στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή αμβλύνθηκαν αισθητά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν εντονότερα.

στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται αισθητά, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, οι οποίες εξασθενούν σημαντικά με το ύψος των αποθεμάτων να διογκώνεται.

στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν αισθητά, οι αντίστοιχες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της μεταβλήθηκαν ελαφρώς.

στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντείνονται, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα επιδεινώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.