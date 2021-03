Πολιτισμός

Μενδώνη για Λιγνάδη: Αναγνώρισα το λάθος μου - Φτάνει η τοξική λασπομαχία

Τι είπε στην Βουλή η Υπ. Πολιτισμού για την υπόθεση Λιγνάδη και τους χειρισμούς της. «Πυρά» από την αντιπολίτευση.

«Η πολιτική κριτική είναι δεκτή και θεμιτή για το έργο και τις αποφάσεις μου στο υπουργείο Πολιτισμού. Έχω κάνει την αυτοκριτική μου για τους επικοινωνιακούς χειρισμούς μου. Ήταν ατυχής η δήλωση μου στη συνέντευξη Υύπου. Πολιτικά είμαι εδώ για να κριθώ, όμως όχι να απολογηθώ απέναντι σε μια τοξική λασπομαχία». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στην έντονη κριτική της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Σίας Αναγνωστοπούλου, η οποία την κάλεσε να αναλάβει την «πολιτική ευθύνη» για την υπόθεση Λιγνάδη και να παραιτηθεί, χαρακτηρίζοντας την «πρόσωπο non grata στο χώρο του πολιτισμού».

Η κ. Μενδώνη καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ «υποκρισία» και «ακραίες χυδαιότητες» καθώς και ότι «ασκεί κριτική με δύο μέτρα και δύο σταθμά», απορρίπτοντας κατηγορηματικά προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης. «Αναγνώρισα το λάθος μου, αναγνωριστείτε και εσείς το λάθος της κριτική σας. Η κυβέρνηση δεν συγκαλύπτει. Το απέδειξε και με τις θεσμικές της πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να πέσει άπλετο φως. Θα ήταν ευχής έργο να ενισχύσουμε όλοι μαζί το θεσμικό πλαίσιο, όπως το προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, με μέτρα που θα βάλουν όρια και κανόνες. Μην μιλάτε για βαριά συγκάλυψη. Το να λες εσκεμμένα ακραίες χυδαιότητες δεν προάγει τη δημοκρατία. Δεν πρέπει η Ελλάδα να γυρίσει σε ένα κλίμα τοξικότητας. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι μια άνευ ορίων αντιπαράθεση. Αυτό δεν θα λειτουργούσε υπέρ μιας πραγματικής κάθαρσης», υπογράμμισε η κ. Μενδώνη και συμπλήρωσε «Να συγκρουστούμε στο ζήτημα του πολιτισμού ναι. Όχι όμως πάνω σε ανθρώπινες ψυχές. Να κάνουμε ένα βήμα ουσιαστικό και να αποδείξουμε ότι είμαστε ένα τείχος απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές συμπεριφορές και ταυτόχρονα να στείλουμε ένα μήνυμα στα θύματα να νιώσουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη για να μιλήσουν ευκολότερα».

«Δεν είναι θέμα επικοινωνιακής αντιπαράθεσης. Εδώ στη Βουλή είμαστε υποχρεωμένοι να λογοδοτούμε. Πότε λέγατε αλήθεια; Πριν, όταν λέγατε ότι αυτοβούλως παραιτήθηκε ο κ. Λιγνάδης ή μετά που είπατε ότι ζητήσατε την παραίτηση τού κατά συρροή βιαστή επί 30 χρόνια όπως λέει το βούλευμα; Ο κ. Ταραντίλης είχε την πολιτική ευθιξία να παραιτηθεί. Εσείς έχετε ή δεν έχετε την πολιτική ευθύνη για να παραιτηθείτε; Είστε ένα πρόσωπο non grata και σας ζητώ να απαντήσετε αν μπορείτε να εξακολουθήσετε να είστε υπουργός μπίζνες και όχι υπουργός του Πολιτισμού», αντέτεινε από την πλευρά της η κ. Αναγνωστοπούλου.

«Η διαδικασία διορισμού του κ. Λιγνάδη έγινε σύμφωνα με τον ίδιο ιδρυτικό νόμο με τον οποίο διορίστηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές των Εθνικών Θεάτρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης», αντέτεινε η υπουργός Πολιτισμού, ενώ τόνισε ότι ο διαγωνισμός που προκήρυξε προεκλογικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο, «έπασχε νομικά και θα ακυρωνόταν στα δικαστήρια» με αποτέλεσμα, όπως είπε, το Εθνικό Θέατρο να έμενε 6 με 8 μήνες χωρίς διευθυντή με ευθύνη του υπουργού Πολιτισμού.

«Ήταν δική μου επιλογή, με αποκλειστικά καλλιτεχνικά κριτήρια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιδρυτικό νόμο η τοποθέτηση του κ. Λιγνάδη», υπογράμμισε η κ Μενδώνη.Παράλληλα, παρέπεμψε σε εγκωμιαστικές αναφορές του ίδιου του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Λιβαθινού για τον κ. Λιγνάδη, ενώ σημείωσε ότι «όπως το κόμμα σας καλούσε τον κ. Λιγνάδη σε εκδηλώσεις χωρίς να γνωρίζει, το ίδιο ισχύει και για μένα».«Ούτε εγώ γνώριζα. Και όταν υπήρξαν οι καταγγελίες έπραξα αυτό που έπρεπε. Πέντε ώρες μετά την σοκαριστική καταγγελία του Σ.Ν έφυγε από τη θέση του ο κ. Λιγνάδης», προσέθεσε η υπουργός Πολιτισμού.

Από την πλευρά της, η κ. Αναγνωστοπούλου επέμεινε ότι η κ. Μενδώνη έπρεπε να ζητήσει συγνώμη και να παραιτηθεί από υπουργός. «Εξακολουθείτε να θεωρείτε το βήμα της Βουλής ένα επικοινωνιακό παιχνίδι για σας και την κυβέρνηση σας. Μας κάνατε μια έκθεση ιδεών. Ο κόσμος του πολιτισμού είναι εναντίον σας και εσείς δεν βρήκατε να πείτε ούτε ένα συγνώμη, ήταν λάθος. Το σκάνδαλο Μενδώνη- Λιγνάδη, προσπαθείτε να το κάνετε σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ. Βγείτε και πείτε ένα συγνώμη. Είστε απόνομιμοποιημένη υπουργός. Είπατε σας εξαπάτησε ο κ. Λιγνάδης. Και μπορεί να μείνει στη θέση του ένας εξαπατημένος υπουργός; Δεν είναι ποινική η ευθύνη σας αλλά πολιτική. Έχετε απονομιμοποιηθεί από τον κόσμο του πολιτισμού και της αντιπολίτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αναγνωστοπούλου.

Σε δήλωση που έκανε μετά το τέλος της αντιπαράθεσης στην Βουλή, η Σία Αναγνωστοπούλου αναφέρει «Με την αισχρή παρουσία της στη Βουλή η κ. Μενδώνη διαβάζοντας έτοιμα κείμενα είχε το θράσος να κουνήσει το δάκτυλο στους καλλιτέχνες και τους πολίτες. Καμία ανάληψη ευθύνης. Καμία συγγνώμη. Ακύρωσαν δημόσιο διαγωνισμό. Τοποθέτησαν κάποιον που "δεν τον ήξεραν" με απευθείας ανάθεση. "Εξαπατήθηκαν" από αυτόν για τις αποκαλύψεις. Δεν έστειλαν την υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Έλεγαν ψέματα για να τον προστατεύσουν από τα "σκυλιά". Δεν στήριξαν τα θύματα. Άφησαν την υπόθεση να σέρνεται, μιλώντας για φήμες και για μη επώνυμες καταγγελίες. Μετά τις μηνύσεις για να σωθούν τον έριξαν πράγματι στα σκυλιά ως "επικίνδυνο άνθρωπο" πριν μιλήσει η Δικαιοσύνη. Πιο κραυγαλέα από την πολιτική ευθύνη είναι η μη ανάληψή της. Δεν κυβερνούν, εξουσιάζουν. Είναι πρόβλημα για τη Δημοκρατία».?

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει «Για άλλη μια φορά σήμερα η υπουργός πολιτισμού κυρία Μενδώνη προσπάθησε να πάρει επάνω της την απόλυτη ευθύνη για τον διορισμό Λιγνάδη, παρά το ότι η ίδια έχει παραδεχτεί ότι δεν τον γνώριζε! Ο ισχυρισμός Μενδώνη είναι το «σεντόνι» που κρύβει τις ευθύνες για μία υπόθεση που εξελίσσεται σε «νεοελληνική τραγωδία». Δυστυχώς για την κυβέρνηση αυτή τραγωδία αφορά ανθρώπινες ψυχές. Μπορεί πλέον η κυρία Μενδώνη να θεωρεί ότι καλύπτει με την δήλωση την κυβέρνηση ωστόσο εμείς επισημαίνουμε ότι δεν θέλουμε κάλυψη αλλά αποκάλυψη όλων των πτυχών του ζητήματος. Άλλωστε στην πρόσφατη συζήτηση στην βουλή, μόνον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δια στόματος του προέδρου της, Κυριάκου Βελόπουλου πήρε σαφή θέση για τους παιδοβιαστές, προτείνοντας ξεκάθαρα ισόβια κάθειρξη, χημικό ευνουχισμό και δήμευση της περιουσίας τους».