Ηλιόπουλος για Κουφοντίνα: ο Μητσοτάκης επιλέγει την στρατηγική της έντασης

"Πυρά" προς το Μαξίμου για όσα είπε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος εξαπολύει η Κουμουνδούρου.

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, σχετικά με την αναφορά της Αριστοτελίας Πελώνη περί «αυτόκλητων συνηγόρων του Κουφοντίνα», αναφέρονται τα εξής:

«Η κα Πελώνη οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες εάν θεωρεί «αυτόκλητους συνηγόρους» του Κουφοντίνα, πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, και τους βουλευτές της ΝΔ κ.κ. Κουμουτσάκο και Τζαβάρα, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ, το Μέρα 25, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Συνήγορο του Πολίτη, τη Διεθνή Αμνηστία και τους εκατοντάδες νομικούς και ακαδημαϊκούς που ζητούν την τήρηση του νόμου.

Είναι πια φανερό ότι ο κος Μητσοτάκης έχει επιλέξει τη στρατηγική της έντασης.

Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η τεχνητή όξυνση και η επαναφορά των γελοίων ισχυρισμών του για τον ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και ξεχαστεί το μπάχαλο στην πανδημία, η κατάρρευση της οικονομίας και οι βαρύτατες πολιτικές ευθύνες του ίδιου για το σκάνδαλο Μενδώνη – Λιγνάδη.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο της όξυνσης και του διχασμού».