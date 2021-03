Οικονομία

Το σχέδιο Θεοχάρη για το άνοιγμα του τουρισμού

Αναλυτικά οι προτάσεις που παρουσίασε ο Χάρης Θεοχάρης στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ.

Αναλυτικό σχέδιο για το πανευρωπαϊκό άνοιγμα του τουρισμού παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε τη σημασία του πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο και χαρακτήρισε ως «σημείο-κλειδί» στο ευρύτερο εγχείρημα του ανοίγματος του τουρισμού στο προσεχές διάστημα. Όπως επισήμανε ο Υπουργός, «με την υιοθέτηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ελευθερίας μετακίνησης των τουριστών, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στα ταξίδια από και προς τρίτες χώρες».

Ο Υπουργός Τουρισμού ανέπτυξε το ελληνικό σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού, επισημαίνοντας ότι «ο εμβολιασμός δε θα είναι, σε καμία περίπτωση, υποχρεωτικός, ούτε θα τίθεται σαν προϋπόθεση για να ταξιδέψει κάποιος. Το πιστοποιητικό δεν παραβιάζει, ούτε καν απειλεί έστω και στο ελάχιστο, τα προσωπικά δεδομένα των ταξιδιωτών. Ωστόσο, ένα τυποποιημένο, ενιαίο έγγραφο για όσους έχουν εμβολιαστεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση με εναέρια, θαλάσσια και επίγεια μέσα μεταφοράς. Η σχετική πρόταση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη βρήκε εύφορο έδαφος, όπως φάνηκε στις δύο τελευταίες Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη έως την καθολική εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού».

Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, «πέρυσι προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά στις έκτακτες, άγνωστες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Φέτος, όμως, είναι ανάγκη να αναλάβουμε δυναμικά πρωτοβουλίες και, ιδανικά, να ορίσουμε ένα κοινό πλαίσιο κανονισμών. Όσο πιο ξεκάθαρα είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε, τόσο θα ελαχιστοποιούμε την αβεβαιότητα. Η αίσθηση ασφάλειας είναι στοιχείο κεφαλαιώδους σημασίας για να αποφασίσει κάποιος να ταξιδέψει μακριά από τη χώρα του».

Επισήμανε ότι «πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πολύτιμα εργαλεία για την ασφάλεια των τουριστικών μετακινήσεων. Αυτά είναι τα «rapid tests», τα μοριακά τεστ (PCR), η μεγάλη επιχείρηση εμβολιασμού των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τεστ αντιγόνων, ο επιδημιολογικός χάρτη που καταρτίζει και ενημερώνει διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μετακινήσεις τουριστών από και προς τρίτες χώρες».

Ειδικά για τα «rapid tests», ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «μπορούν να αλλάξουν εντελώς τους όρους ολόκληρου του 'παιχνιδιού'. Και η Κομισιόν έχει ανοίξει το δρόμο για την ευρεία εφαρμογή τους, καθώς έχουν ήδη εγκριθεί πολλά και διαφορετικά τεστ κατόπιν κλινικών δοκιμών».

Συνοψίζοντας, ο Υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «έχουμε την πεποίθηση πως οι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και η ευρεία τυποποίηση των τεστ και του πιστοποιητικού εμβολιασμού, θα καταστήσουν εφικτό τον ασφαλή τουρισμό. Με αυτά τα μέσα και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ταξιδιώτη, θα πετύχουμε τη σταδιακή απελευθέρωση των μετακινήσεων και την επαναδραστηριοποίηση του τουριστικού τομέα».

Ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι «οι αποφάσεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει άμεσα, θα πρέπει να αφορούν:

στην καθιέρωση κοινής ευρωπαϊκής φόρμας PLF (Passenger Locator Form - Έγγραφο Εντοπισμού Ταξιδιώτη),

στην υιοθέτηση Κοινού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού,

στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών για επενδύσεις -Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποφανθεί ότι ο τουρισμός, συνεπεία της COVID-19, αντιμετωπίζει πιεστικό έλλειμμα ρευστότητας και φερεγγυότητας. Συνεπώς, ο τουριστικός κλάδος εμφανίζει το χαμηλότερο δείκτη εμπιστοσύνης και τη μεγαλύτερη ανάγκη επενδύσεων από τα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα- και

στην προστασία των εποχιακών επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμα χρηματοδοτικά εργαλεία. -Με αυτά θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν άμεσα τη δραστηριότητά τους. Χωρίς αυτά κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά».

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης ολοκλήρωσε την εισήγησή του στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση του τουριστικού τομέα, αξιοποιώντας πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για τις συνέπειες της πανδημίας. Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρωταγωνιστικός ρόλος σε αυτή την προσπάθεια έχει ανατεθεί στις ειδικές μορφές τουρισμού (πχ γαστρονομικός, καταδυτικός κ.ά.), οι οποίοι ενισχύονται και προβάλλονται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά και σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική.