Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρή αλεπού από δηλητηριασμένο δόλωμα

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η κτηνωδία σε μία αλεπού που έχασε τη ζωή της ύστερα από κατανάλωση κρέατος εμποτισμένου με δηλητηριώδη ουσία.

Μία νεκρή αλεπού, που πιθανότατα έχασε τη ζωή της ύστερα από κατανάλωση κρέατος εμποτισμένου με δηλητηριώδη ουσία, εντόπισε μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» στη Σμίξη Γρεβενών, όπου βρέθηκαν διάσπαρτα και δεκάδες άλλα δηλητηριασμένα δολώματα.

Το νεκρό ζώο βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου στο πλαίσιο του έργου LIFEARCPROM, που έχει στόχο τη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου- αρκούδας σε τέσσερα Εθνικά Πάρκα της N. Ευρώπης, τρία στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η «Καλλιστώ» ειδοποίησε άμεσα τη Διεύθυνση Δασών Γρεβενών και ζητήθηκε από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας- Θράκης (ΚΟΜΑΘ) να μεταβεί στο σημείο για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (παραλαβή του υλικού, μεταφορά της αλεπούς στην κτηνιατρική υπηρεσία στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της λύσσας).

Σύνηθες το φαινόμενο δηλητηρίασης άγριων ζώων στην περιοχή

Ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας, μαζί με τον συνεργάτη της οργάνωσης «Καλλιστώ», ο οποίος ήδη είχε συλλέξει 15 δολώματα, έλεγξαν την περιοχή για άλλα δολώματα ή νεκρά ζώα, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν και από το προσωπικό φύλαξης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, που εντόπισε και συνέλεξε επιπλέον 27 δηλητηριασμένα δολώματα.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή το φαινόμενο παρατηρείται κάθε χρόνο. Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε περιστατικό με πολλά νεκρά ζώα της άγριας πανίδας, αλλά και ζώα εργασίας (τσοπανόσκυλα και κυνηγόσκυλα). Ελπίζουμε ότι με το νέο περιστατικό θα βρεθούν επιτέλους οι υπαίτιοι της παράνομης αυτής πρακτικής», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.