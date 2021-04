Life

Έρχεται το remake του “Train to Busan”

Οι εισπράξεις της πρώτης ταινίας, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές, άγγιξαν εννιαψήφιο αριθμό!

Το remake της νοτιοκορεατικής επιτυχημένης ταινίας «Train To Busan» του 2016 ετοιμάζεται από το αμερικανικό κινηματογραφικό στούντιο New Line Cinema.

Η συνέχεια της ταινίας τρόμου με ζόμπι, «Train to Busan Presents: Peninsula, late last year» κυκλοφόρησε πέρσι.

Ο Ινδονήσιος σκηνοθέτης Τίμο Τσαχγιάντο είναι σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει την ταινία, με παραγωγούς τους Τζέιμς Γουάν και Μάικλ Κλίαρ της εταιρείας Atomic Monster, μαζί με τους Νίκολας Ατλάν και Τέρι Καλάγκιαν της Gaumont.

Η ταινία «Train To Busan», που δημιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη Γέον Σανγκ-χο το 2016, γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μία υπερταχεία. Με πάνω από 11 εκατομμύρια θεατές στην Κορέα, οι εισπράξεις της ανήλθαν σε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.