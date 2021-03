Κοινωνία

Επ’ αυτοφώρω σύλληψη για ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστια. Τους τσάκωσαν την ώρα της αγοραπωλησίας κάνναβης.

Δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από πληροφορίες σχετικά με τη δράση των δύο δραστών, όσον αφορά τη διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, εντοπίστηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους.

Ειδικότερα, ο ένας κατηγορούμενος, ο οποίος επέβαινε σε ταξί, συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε από αλλοδαπό χάρτινη σακούλα που περιείχε 4.210 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, για διακίνηση. Παράλληλα, στην οικία του Αλβανού, στη Γλυφάδα, εντοπίστηκαν 82 συσκευασίες με χασισέλαιο.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια, 2 «επιχειρησιακά» οχήματα, ζυγαριά ακριβείας, συσκευή εντοπισμού και χρηματικό ποσό 830 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.