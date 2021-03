Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: πρωτιά στην τηλεθέαση και τον Φεβρουάριο

Σταθερά στην υψηλότερη θέση των προτιμήσεων του κοινού παρέμειναν ο Γιώργος Παπαδάκης και η ομάδα του.

Την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εμπιστεύτηκαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους και τον Φεβρουάριο, έναν μήνα με καταιγιστικά γεγονότα στην ειδησεογραφία, δίνοντάς της την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πρώτος και τον Φεβρουάριο με μέσο όρο 15,8% και 1,3 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» άγγιξε το 24%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 17,9%.

Με ισχυρή παρουσία σε όλα τα μεγάλα και μικρά γεγονότα, ο Γιώργος Παπαδάκης και η δημοσιογραφική του ομάδα έφεραν, γι’ άλλη μια φορά με αξιοπιστία, στο προσκήνιο τα θέματα της επικαιρότητας, κατέγραψαν με αντικειμενικότητα και ανέδειξαν με αποτελεσματικότητα όλα όσα απασχόλησαν τους πολίτες.