Νόμπελ Ειρήνης: Υποψήφιοι Τούνμπεργκ και Τραμπ

Γκρέτα Τούνμπεργκ και Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των υποψηφίων για Νόμπελ Ειρήνης. 329 συνολικά υποψηφιότητες. Πότε θα ανακοινωθεί ο νικητής.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και οργανισμοί που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας διεκδικούν το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

Συνολικά 329 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας, και μεταξύ αυτών, παρ’ όλο που η λίστα παραμένει απόρρητη, είναι ήδη γνωστό ότι περιλαμβάνονται πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Αλεξέι Ναβάλνι, οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ αλλά και κινήματα, όπως το Black Lives Matter.

Αν και υψηλός, ο αριθμός των υποψηφίων δεν έσπασε το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2016, όταν είχαν προταθεί συνολικά 376. Από τους 329 φετινούς υποψήφιους, οι 234 είναι πρόσωπα και οι υπόλοιποι 95 οργανισμοί και κινήματα.

Τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν απόρρητα για τουλάχιστον 50 χρόνια, ωστόσο πολύ συχνά εκείνοι που εισηγούνται τις υποψηφιότητες ανακοινώνουν δημοσίως τις προτάσεις τους. Δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους έχουν οι βουλευτές και οι υπουργοί όλων των χωρών, οι Νομπελίστες, ορισμένοι καθηγητές πανεπιστημίων και άλλα πρόσωπα.

Μεταξύ των υποψηφίων φέτος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η Συμμαχία για το Εμβόλιο (GAVI), το πρόγραμμα για τη διανομή των εμβολίων στις φτωχότερες χώρες (Covax), ο Συνασπισμός για τις καινοτομίες που προετοιμάζουν για την αντιμετώπιση επιδημιών (Cepi), δηλαδή οργανισμοί που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά της πανδημίας της Covid-19 εδώ και έναν χρόνο.

«Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, που σημαδεύτηκε από την Covid και θα ήταν παράξενο να μην αντικατοπτρίζεται αυτό στις υποψηφιότητες», σχολίασε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Όλαφ Νιέλσταντ.

Προτάθηκαν επίσης μη κυβερνητικές οργανώσεις που μάχονται για την ελευθερία του Τύπου, όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Ενημέρωσης (IFCN) και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), αντιφρονούντες όπως οι Λευκορωσίδες Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, Μαρία Κολεσνίκοβα και Βερόνικα Τσεπκάλο και ο Ρώσος μπλόγκερ Αλεξέι Ναβάλνι, το κίνημα Black Lives Matter και η ηγερία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Στον κατάλογο υπάρχουν επίσης τα ονόματα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του γαμπρού και συμβούλου του Τζάρεντ Κούσνερ, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρίγκιπα διαδόχου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν. Όλοι τους προτάθηκαν με το σκεπτικό ότι προώθησαν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, επιτυγχάνοντας την προσέγγιση του Ισραήλ με ορισμένες μουσουλμανικές χώρες.

Η Επιτροπή Νόμπελ δέχεται όλες τις υποψηφιότητες (χωρίς να σημαίνει αυτό ότι τις προσυπογράφει) αρκεί να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου από κάποιο πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να το κάνει.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί φέτος στις 8 Οκτωβρίου.

Πέρσι το βραβείο απονεμήθηκε στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, τον μεγαλύτερο οργανισμό που μάχεται κατά της πείνας στον κόσμο.