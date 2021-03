Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με δικηγόρους

Τι ζήτησαν οι δικηγόροι. Τι απάντησε ο Πρωθυπουργός

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Γεώργιο Γεραπετρίτη είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό, τους Προέδρους Γεώργιο Σταματογιάννη Δ.Σ. Πειραιώς, Αθανάσιο Ζούπα Δ.Σ. Πατρών, Αθανάσιο Μακρυγιάννη Δ.Σ. Λαμίας, Γεώργιο Μπέσκο Δ.Σ. Αιγίου, Μαρία Νάκα Δ.Σ. Ιωαννίνων και τον Αναστάσιο Ντούγκα Ταμία του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο του Προέδρου Ευστάθιου Κουτσοχήνα.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια παράστασης διαμαρτυρίας της Ολομέλειας και επίδοσης ψηφίσματος, με υπογραφές 10.008 δικηγόρων Αθηνών, για τη μη λειτουργία των Δικαστηρίων και για την παράλειψη της Κυβέρνησης ως προς τη λήψη μέτρων στήριξης των δικηγόρων, που έχουν πληγεί δραματικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι θέσεις του δικηγορικού σώματος και ζητήθηκε η αποτελεσματική στήριξη της Πολιτείας.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη αδιάλειπτης και ακώλυτης λειτουργίας της Δικαιοσύνης, βασικού πυλώνα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, για τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών, ιδίως των πλέον ευαίσθητων κατηγοριών αυτών, σε δικαστική προστασία και τη ρύθμιση θεμάτων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, τηρουμένων των προβλεπόμενων αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας και με χρονικό διαχωρισμό των πινακίων ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, και υπό τις άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να διεξάγονται ιδίως δίκες που αφορούν επείγουσες περιπτώσεις και ευαίσθητες κοινωνικές υποθέσεις (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα, δίκες αστικές και ποινικές με μάρτυρες και με χρονικό διαχωρισμό και όσες διεξάγονται εξ εγγράφων, διατροφές ανηλίκων, εργατικές αξιώσεις, κρατουμένων, μισθωτικές υποθέσεις, κ.λπ.).

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής οικονομικής στήριξης των Δικηγόρων, η οποία είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο παρά ποτέ, η Ολομέλεια αιτήθηκε ιδίως :

Την απαλλαγή των δικηγόρων από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, άλλως την αναστολή τους.

Την αναστολή των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.

Τη μη καταβολή, άλλως την αναλογική μείωση του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2020 και της προκαταβολής φόρου επόμενου έτους.

Την οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων στο ίδιο επίπεδο που έχουν ενισχυθεί και άλλοι πληττόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι, με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Την απαλλαγή, άλλως τη μείωση, στον χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες (15%) και την επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ.

Την άμεση επαναρτίωση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011 με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον e-ΕΦΚΑ και τη διανομή περαιτέρω χρηματικού ποσού από τα αποθεματικά του εν λόγω λογαριασμού.

Την άμεση εκκαθάριση και καταβολή των αμοιβών νομικής βοήθειας ετών 2018, 2019 και 2020.

Τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης σε διαδικασίες προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των πολιτών, την ασφάλεια των συναλλαγών και την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών

Την ένταξη δικηγόρων σε προγράμματα επιδότησης για κεφάλαιο επανεκκίνησης των δικηγορικών γραφείων καθώς επίσης και την άτοκη δανειοδότησή τους με κρατική στήριξη, όπως προβλέπεται και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες.

Για τους δικηγόρους είναι θέμα πρωτίστως αξιοπρέπειας και αναγνώρισης του θεσμικού τους ρόλου.

Ο Πρωθυπουργός, αφού έλαβε ιδιοχείρως το ψήφισμα διαμαρτυρίας με τις υπογραφές των δικηγόρων και άκουσε τα αιτήματα του κλάδου, επιφυλάχθηκε να απαντήσει επ’ αυτών.

Δήλωση Θ. Ξανθόπουλου, τομεάρχη Δικαιοσύνης της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την παράσταση διαμαρτυρίας των δικηγόρων στο Μέγαρο Μαξίμου

"Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αδιαφορεί για την ουσιαστική στήριξη των δικηγόρων αλλά όλων των επιστημόνων - Οι προεκλογικές υποσχέσεις της προς τη μεσαία τάξη αποδεικνύονται υποκριτικές

Η παράσταση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου και το ψήφισμα των αιτημάτων τους με 10.000 υπογραφές που κατέθεσαν στον πρωθυπουργό, αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων της χώρας εξαιτίας της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης. Αναδεικνύουν όμως ταυτόχρονα και την προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά την ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών για την οικονομική στήριξη, ιδίως των μαχόμενων και νέων δικηγόρων που πλήττονται περισσότερο από την υπολειτουργία των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε μεν το ψήφισμα αλλά αρκέσθηκε σε μια αμήχανη σιωπή.

Εκτός των δικηγόρων, σε δραματική οικονομική κατάσταση βρίσκεται επίσης και η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, όπως επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση, 9 επιστημονικοί φορείς της χώρας. Η λήψη μέτρων για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση και στήριξη τους είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η κυβέρνηση, κινούμενη ως τώρα με λογικές «σκόιλ ελικίκου» προσβάλει την αξιοπρέπεια του συνόλου του επιστημονικού κόσμου της χώρας και αδιαφορεί ακόμη και για την επιβίωσή του. Οι περίφημες προεκλογικές της κορώνες για τη μεσαία τάξη αποδεικνύονται ψεύτικες και υποκριτικές.

Σύσσωμος ο επιστημονικός κόσμος της χώρας θέτει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Είναι πλέον ώρα να τις αναλάβει. Αλλιώς θα αποδειχθεί ακόμη μια φορά, κατώτερη των περιστάσεων."