Κοινωνία

Συναγερμός στο Υπουργείο Υγείας

Εκκενώθηκε το κτήριο, λόγω ύποπτου δέματος.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο στο Υπουργείο Υγείας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το κτήριο εκκενώθηκε.

Η οδός Αριστοτέλους έχει κλείσει ενώ οι περαστικοί απομακρύνονται από το σημείο για την ασφάλειά τους.

Ωστόσο, κατόπιν σχετικού ελέγχου αποδείχθηκε ότι το δέμα ήταν εντελώς ακίνδυνο και αμέσως σήμανε λήξη συναγερμού.