Ποιοι και πότε πληρώνονται επιδόματα, πότε υποβάλλονται αιτήσεις

Πληρωμές αλλά και νέες υποχρεώσεις τον Μάρτιο. Αναλυτικός οδηγός για αιτήσεις αναστολών, "Συν-Εργασία" και άδειες. Πότε πληρώνονται οι αναστολές Φεβρουαρίου.

Εβδομάδα πληρωμών αλλά και αιτήσεων για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους και επιχειρήσεις είναι αυτή που διανύουμε, την ίδια στιγμή που αποτελεί μονόδρομο για την κυβέρνηση και δη για το υπουργείο Εργασίας η παράταση ή επέκταση μέτρων -κάποια από τα οποία ξεκίνησαν πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού δεν αφήνει και πολλά περιθώρια μετά και την απόφαση για νέο lockdown. Με το βάρος να πέφτει κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις που οφείλουν να υποβάλουν μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα μια σειρά από αιτήσεις και βεβαιώσεις, το υπουργείο Εργασίας, εγκαίρως αυτή τη φορά, εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες με τα χρονοδιαγράμματα των υποχρεώσεων. Όπως και τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών, αρχής γενομένης από σήμερα. Αναλυτικά:

Από σήμερα έως και την Παρασκευή 5 Μαρτίου σχεδόν 750.000 δικαιούχοι θα λάβουν αποζημιώσεις ειδικού σκοπού συνολικού ύψους 380 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη μάζα των δικαιούχων, περίπου 570.000 μισθωτοί, όσοι δηλαδή είδαν τις συμβάσεις τους να μπαίνουν σε αναστολή κατά τον Φεβρουάριο, καθώς και όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συν-Εργασία, θα πληρωθεί στις 5 Μαρτίου. Αναλυτικά, στις 5 Μαρτίου 2021 θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου

Αναστολές συμβάσεων εργασίας παρελθόντων μηνών για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις

Μονομερείς Δηλώσεις τουρισμού κ.λπ. παρελθόντων μηνών

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, επίδομα αδείας

Εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των πληρωμών της Παρασκευής είναι της τάξης των 250 εκατ. ευρώ.

Από σήμερα, Δευτέρα, ξεκινά η καταβολή από τον ΟΑΕΔ του πρώτου μήνα της παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο. Παράλληλα, έως το τέλος της εβδομάδας:

52 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 116.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

42,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

6,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Οι δηλώσεις

Το μέτρο των αναστολών συμβάσεων θα εφαρμοστεί και τον Μάρτιο, με τις δηλώσεις να γίνονται εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» από 3 έως και 7 Μαρτίου, είτε αφορούν αυτοτελή χρονικά διαστήματα είτε το σύνολο του Μαρτίου. Στο ίδιο διάστημα, θα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που αφορούν την περίοδο 1-3 Μαρτίου 2021. Προσοχή όμως. Από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Μαρτίου, οι δηλώσεις νέων αναστολών θα προαναγγέλλονται στο σύστημα «Εργάνη» τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους.

Όπως, δε, διευκρινίζεται από το υπουργείο Εργασίας, εξαιτίας του προαναγγελτικού συστήματος αναστολών συμβάσεων εργασίας, το σύστημα «Εργάνη» δεν θα υποδέχεται πλέον ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολών μηνός Φεβρουαρίου 2021.

Βέβαια, μεταξύ 1ης και 2 Μαρτίου, δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων, για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου.

Κατά το ίδιο διάστημα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για τον μήνα Ιανουάριο 2021, επιλέγοντας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» την ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. "Άτομα Υψηλού κινδύνου" του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 37095/1436/17?09?2020 (Β΄ 4011)».

Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην «Εργάνη» οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν εργαζόμενούς τους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Επισημαίνεται ότι στον μηχανισμό εντάσσονται για τον μήνα Μάρτιο εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 31/1/2021.

Μεταξύ 1 και 15 Μαρτίου, θα μπορούν οι εργοδότες να υποβάλλουν δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις για το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» του Φεβρουαρίου (Β’ φάση), όπως και δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις για τον μήνα Ιανουάριο 2021 (Β’ φάση).

Ξεκίνησε η υποβολή μονομερών δηλώσεων για Ιανουάριο και Φεβρουάριο για εργαζόμενους στον Τουρισμό

Εν τω μεταξύ, ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη έως και τις 15 Μαρτίου δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σε ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς, εργαζόμενους σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία κ.λπ., καθώς και σε εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα.

Μετακίνηση εργαζομένων

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης, για διάστημα έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, θα πρέπει να προμηθεύσουν τους εργαζόμενούς τους οι εργοδότες-επιχειρήσεις, καθώς την Κυριακή έληξαν οι άδειες που ίσχυαν για τον Φεβρουάριο. Έτσι, από σήμερα Δευτέρα 1/3/2021 οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8/3/2021. Από την Τρίτη 9/3/2021, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης, οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται, αφενός, ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και αφετέρου, από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση-εργοδότη.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, τηλεργασία και νόμιμη άδεια.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

Με έντυπο μέσω του «Εργάνη» ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες, έχοντας παράλληλα εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Παρατείνεται και η υποβολή του εντύπου Ε11

Σημαντική ανάσα στα λογιστήρια χιλιάδων επιχειρήσεων δίνει και η παράταση έως και την 31η Ιουλίου 2021 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 που αφορά τη γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας. Να σημειωθεί ότι ήδη, με άλλη απόφαση, έχει παραταθεί και το δικαίωμα των εργαζομένων που κατά το παρελθόν, οι συμβάσεις τους έχουν τεθεί σε αναστολή, να λάβουν την ετήσια άδεια για το έτος 2020, έως τον Ιούνιο του 2021.

Παράταση και της τηλεργασίας

Έως το τέλος του Μαρτίου παρατείνεται και η υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η απόφαση παράτασης λαμβάνεται για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. Έτσι, επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας υποχρεούνται, έως 31/03/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.