Μεγαλώνει η “σεξουαλική παγίδα” για ανήλικους στο διαδίκτυο (βίντεο)

Εκατοντάδες καταγγελίες στην Αστυνομία για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πορνογραφίας ανηλίκων και σεξουαλικούς εκβιασμούς.