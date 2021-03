Αθλητικά

Σάκκαρη: Πρεμιέρα με το... δεξί στο Κατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Περίπατος" ο πρώτος αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη στο TA Qatar Total Open 2021.

Κανένα απολύτως πρόβλημα δε συνάντησε η Η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά Open του Κατάρ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε άνετα με 2-0 σετ τη Μαγιάρ Σέριφ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από το Australian Open η 25χρονη Σάκκαρη επέβαλλε απόλυτα το ρυθμό της απέναντι στην αντίπαλό της, πήρε το πρώτο σετ χωρίς να χάσει ούτε ένα game και στο δεύτερο σε ρυθμό... ρελαντί έφτασε στο 6-3 και στη νίκη στη διοργάνωση που διεξάγεται στην πρωτεύουσα Ντόχα.