“Θρίλερ” στον Βόλο με... νικητή τoν Ολυμπιακό

Λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης... λυτρώθηκαν οι “ερυθρόλευκοι”

Με «χρυσό» γκολ του Γιάν Εμβιλά, ο οποίος σκόραρε στο 81ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα (και) απ’ το «Πανθεσσαλικό» επικρατώντας του Βόλου με 2-1, στο τελευταίο ματς της 24η αγωνιστικής της Super League. Ο Φορτούνης άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες, ο Γκρίλο ισοφάρισε, αλλά στο τέλος «μίλησε» ο Γάλλος μέσος των «ερυθρόλευκων» που αύξησαν ξανά τη διαφορά απ’ τη δεύτερη θέση (Άρης) στους 14 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ από τα... αποδυτήρια, ανοίγοντας το σκορ μόλις το 4ο λεπτό, όταν από μπαλιά του Καμαρά στην «πλάτη» της άμυνας του Βόλου, ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε δύο κοντρόλ, γύρισε και «σέρβιρε» προς τον Φορτούνη που με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0.

Η «απάντηση» του Βόλου ήταν άμεση. Στο 10’ μετά από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Γκρίλο ήρθε από πίσω με δύναμη και με κεφαλιά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε στον αέρα τον Μπα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τη θεσσαλική ομάδα.

Στο 14’ ο Εμβιλά από πάσα του Φορτούνη έπιασε με τη μία ένα πολύ ωραίο σουτ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κλέιμαν. Στο υπόλοιπο μισάωρο μέχρι το φινάλε του πρώτο ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός (που «έχασε» στο 39’ με τραυματισμό στο γόνατο τον Σεμέδο) έδειχνε μπλοκαρισμένος απ’ το Βόλο, με τους γηπεδούχους να κλείνουν τους διαδρόμους και να ψάχνουν μόνο αντεπιθέσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την κόπωσή του, ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει ασφυκτικά το Βόλο, δημιουργώντας την επόμενη καλή ευκαιρία του στο 53’ με ένα σουτ του Εμβιλά που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Κλέιμαν.

Στο 61’ από γύρισμα του Φορτούνη, ο Κλέιμαν έχασε τη μπάλα κι ο Ελ Αραμπί σκόραρε, όμως το τέρμα του δεν μέτρησε, διότι υποδείχθηκε οφσάιντ ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 72’ ο Φορτούνης με εξαιρετική προσποίηση και κίνηση, δοκίμασε ένα σουτ από πλάγια θέση, όμως και πάλι ο Κλέιμαν έδειξε καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε σταθερά.

Στο 81’ ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που αναζητούσε. Από ωραία συνεργασία του Λαλά με τον Μπρούμα και γύρισμα του τελευταίου, ο Παπασταθόπουλος δεν έπιασε καλά το σουτ, με τη μπάλα να καταλήγει στον Εμβιλά ο οποίος έκανε από κοντά το 2-1.

Ο β’ βοηθός Ιορδάνης Δημητριάδης έδειξε αρχικά οφσάιντ, εκτιμώντας πως ο Χασάν -που δεν καλυπτόταν- επηρέαζε τη φάση, όμως μετά από έλεγχο που έκανε ο διαιτητής Βερίσιμο (on field review) κατόπιν συζητήσεων με τον VAR, κατακύρωσε το γκολ για τους «ερυθρολευκους».



Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Α. Λόπεθ): Κλέιμαν, Τέκιο (58’ Μαρτίνες), Φεράρι, Μήτογλου, Γκρίλο, Ριέντστρα, Τσοκάνης (85’ Μπουένο), Νίνης, Μπαριέντος, Μπαρτόλο, Δουβίκας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Λαλά, Μπα, Σεμέδο (39’ λ.τρ. Παπασταθόπουλος), Ρεάμπτσουκ, Καμαρά, Εμβιλά, Φορτούνης (86’ Μπουχαλάκης), Βαλμπουενά (63’ Χασάν), Μπρούμα (86’ Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί (86’ Μασούρας).