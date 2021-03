Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Πάνω από 84 εκατ. σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ. Παράταση για τις δηλώσεις ενοικίων Covid.

«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, σχεδίασε και υλοποίησε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και τον επιμερισμό – με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης – του βάρους που προκλήθηκε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μεταξύ των μέτρων αυτών, περιλαμβάνεται η μείωση ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μείωση που συνοδεύτηκε από μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών ακινήτων, τα οποία περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό το εύρος της επιβάρυνσής τους».

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικά:

«Σύμφωνα με τη, μέχρι σήμερα, επεξεργασία των δηλώσεων COVID από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, έχουν πραγματοποιηθεί 645.060 συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, συνολικού ποσού 84.148.786,68 ευρώ, ως εξής:



* Όλες οι δηλώσεις COVID που έχουν υποβληθεί για το αντίστοιχο διάστημα, περιλαμβανομένων εκείνων που χρήζουν διόρθωσης – επανυποβολής. Αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στο σχετικό στατιστικό δελτίο της ΑΑΔΕ.

Με την απόφαση Α. 1040/2021 (ΦΕΚ Β΄ 796/28.2.2021) του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, επιλύθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τη διαχείριση των επιχειρήσεων με υποκαταστήματα που έχουν ΚΑΔ κλειστών επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στις περιπτώσεις αυτές το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή ποσοστό μείωσης του μισθώματος. Οι ιδιοκτήτες που έχουν εκμισθώσει ακίνητα σε υποκαταστήματα θα μπορούν να δουν την επικαιροποιημένη εικόνα των μισθωμάτων τους από μεθαύριο, Τετάρτη 3/3/2021.

Με βάση και τις παρατηρήσεις που λάβαμε από φορείς, θα εκδοθούν άμεσα αποφάσεις που θα αντιμετωπίσουν ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης των Δηλώσεων COVID για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παράταση για τις δηλώσεις ενοικίων Covid

Επιπλέον:

Εντός της ημέρας, εκδίδεται από τoν Διοικητή της ΑΑΔΕ απόφαση παράτασης υποβολής των Δηλώσεων COVID για τον μήνα Ιανουάριο μέχρι τις 10/3/2021.

Μέχρι τις 9/3/2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου επεξεργασία των Δηλώσεων COVID Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα: a) Για τους δικαιούχους, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. b) Για τους λοιπούς ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις COVID, θα αποσταλεί από την ΑΑΔΕ ενημέρωση σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η δήλωσή τους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΑΑΔΕ θα ανοίξει εκ νέου την πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων COVID, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν σφάλματα για τους μήνες Μάρτιο 2020 – Δεκέμβριο 2020. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες που τυχόν δεν επικαιροποίησαν τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέχρι 15/2/2021, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς πρόστιμο.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα των δηλώσεων COVID για τα μισθώματα μηνός Φεβρουαρίου 2021.

Μέχρι τις 16/3/2021, αναμένεται να έχουν διενεργηθεί περαιτέρω συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.

Η πρώτη πληρωμή για τα μισθώματα Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου.

Με τις παραπάνω ενέργειες, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν τους εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ανταποκρίθηκαν και ανέλαβαν, από την πρώτη στιγμή, το βάρος το οποίο κλήθηκαν να σηκώσουν».