Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ο κορονοϊός δεν θα ηττηθεί το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αύξηση νέων κρουσμάτων για πρώτη φορά μετά από επτά εβδομάδες. Ο ΠΟΥ θεωρεί μη ρεαλιστικές τις προσδοκίες ότι θα τελειώσουμε με αυτόν τον ιό μέχρι το τέλος του έτους.

Είναι μη ρεαλιστικό να πιστεύει η ανθρωπότητα ότι θα απαλλαγεί από την πανδημία της Covid-19 μέχρι το τέλος του έτους, τόνισε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ, δήλωσε ωστόσο ότι εξακολουθεί να είναι εφικτό να μειωθούν οι αριθμοί νοσηλευομένων και θανάτων.

Ωστόσο, η πανδημία παραμένει επιθετική, ειδικά μετά τη νέα αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων αυτήν την εβδομάδα μετά από επτά συνεχόμενες εβδομάδες μείωσης.

«Θα ήταν πολύ πρόωρο και, νομίζω, μη ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε ότι θα τελειώσουμε με αυτόν τον ιό μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ράιαν σε συνέντευξη Τύπου. «Αλλά νομίζω ότι σε αυτό που μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος, εάν είμαστε έξυπνοι, είναι στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, στους θανάτους και στις τραγωδίες που σχετίζονται με αυτήν την πανδημία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΠΟΥ επικεντρώνεται στη διατήρηση της μετάδοσης του ιού σε χαμηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στην πρόληψη εμφάνισης παραλλαγών και στη μείωση του αριθμού των μολυσμένων ατόμων.

Ο εμβολιασμός όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης της πανδημίας των πλέον ευάλωτων εργαζομένων στον τομέα υγείας θα «εξαλείψουν τον φόβο και την τραγωδία της πανδημίας», πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έχει εκφράσει την επιθυμία να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε κάθε χώρα του πλανήτη τις πρώτες 100 ημέρες του έτους - που σημαίνει ότι απομένουν 40 ημέρες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Χαιρέτισε την έναρξη των εμβολιασμών στην Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, που έγιναν οι πρώτες χώρες σήμερα που ξεκίνησαν τους εμβολιασμούς μέσω του προγράμματος διανομής εμβολίων στις φτωχότερες χώρες COVAX.

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας σε χώρες με χαμηλό εισόδημα να αρχίζουν να εμβολιάζονται, αλλά είναι ατυχές ότι αυτό συμβαίνει σχεδόν τρεις μήνες αφότου ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες ξεκίνησαν τις εκστρατείες εμβολιασμού τους», είπε.

«Και είναι ατυχές το γεγονός ότι ορισμένες χώρες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό νεότερων ενηλίκων με χαμηλότερο κίνδυνο ασθένειας στους δικούς τους πληθυσμούς, αντί των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των ηλικιωμένων αλλού», είπε, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά χώρες.