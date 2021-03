Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Rapid Test: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά

Τα αποτελέσματα 55 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 1 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 55 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.318 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 157 κρούσματα (1,89%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» : Πραγματοποιήθηκαν 425 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (3,29%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Πλατεία Πανόρμου, Δήμος Αθηναίων: Πραγματοποιήθηκαν 341 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,59%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης, Αμπελόκηποι: Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Ηλιούπολης : Πραγματοποιήθηκαν 583 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,51%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη : Πραγματοποιήθηκαν 275 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,55%). Αφορούν σε 6 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού, Νέα Μηχανιώνα : Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων: Πραγματοποιήθηκαν 313 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (5,75%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νεάπολης Συκεών : Πραγματοποιήθηκαν 457 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,84%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας : Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,63%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη : Πραγματοποιήθηκαν 191 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,14%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Αμαλιάδα : Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Ανδρίτσαινα: Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κιλκίς: Κοινότητα Φύσκας : Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (17,02%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά: Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,50%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας: Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Καλλιφύτου: Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (5,56%). Αφορά σε γυναίκα 75 ετών.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα : Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή : Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,79%). Αφορά σε γυναίκα 30 ετών.

ΠΕ Ρόδου: Δημαρχείο Ρόδου: Πραγματοποιήθηκαν 246 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,81%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Νέα Πέραμος: Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,93%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Ριζάρι: Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Ροβιές: Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Λιβαδειά: Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,88%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας: Πραγματοποιήθηκαν 304 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,64%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Αλκαζάρ: Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Αμπελώνας: Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,42%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: drive through Τρίκαλα: Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test και προέκυψε 1 θετικά (0,77%). Αφορά σε άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων: Πραγματοποιήθηκαν 345 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας : Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,98%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Αταλάντη: Πραγματοποιήθηκαν 259 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,70%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Μαραντοχωρίου: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα: Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη : Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη : Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,27%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διά

: Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,27%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Πραγματοποιήθηκαν 222 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,35%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 222 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,35%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη. ΠΕ Μεσσηνίας: Γαργαλιάνοι: Πραγματοποιήθηκαν 148 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 148 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο: Πραγματοποιήθηκαν 215 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,93%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 215 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,93%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αντιρρίου: Πραγματοποιήθηκαν 155 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 155 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο: Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Αγία Τριάδα : Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,45%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,45%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη. ΠΕ Αργολίδας: Κρανίδι: Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,57%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (3,57%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη. ΠΕ Κορινθίας: Σολομός: Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,99%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,99%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη. ΠΕ Κορινθίας: Ξυλόκαστρο : Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,20%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,20%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη. ΠΕ Σύρου: Πλατεία Μιαούλη: Πραγματοποιήθηκαν 246 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,41%). Αφορά σε γυναίκα 28 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 246 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,41%). Αφορά σε γυναίκα 28 ετών. ΠΕ Λήμνου: Πλατεία Μύρινας: Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Λιμάνι Καμαριώτισσας: Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Κοινότητα Αμορίου: Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λακωνίας: Άγιος Γεώργιος Νεάπολης : Πραγματοποιήθηκαν 135 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,74%). Αφορά σε γυναίκα 63 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 135 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,74%). Αφορά σε γυναίκα 63 ετών. ΠΕ Ξάνθης: Κεντρική Πλατεία Ξάνθης : Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών. ΠΕ Σερρών: Πετρίτσι: Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 44 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Βανάτο: Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Ορθονιές : Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου: Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,65%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,65%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών. ΠΕ Κοζάνης: Ολυμπιάδα Εορδαίας: Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,31%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.