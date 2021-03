Κόσμος

ΗΠΑ: το ζεύγος Τραμπ εμβολιάστηκε στα κρυφά στον Λευκό Οίκο

Ο εμβολιασμός έγινε τον Ιανουάριο, λίγο πριν εγκαταλείψουν την προεδρική κατοικία.

Ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια εμβολιάστηκαν κατά της Covid-19 τον Ιανουάριο όταν βρίσκονταν ακόμη στον Λευκό Οίκο, έγινε σήμερα γνωστό από ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

Σε αντίθεση με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εμβολιάστηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στις 21 Δεκεμβρίου λίγες εβδομάδες προτού αναλάβει την εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρθηκε ποτέ δημόσια για τον εμβολιασμό του κατά του νέου κορονοϊού.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η Πρώτη Κυρία εμβολιάστηκαν στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρόεδρο, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες.

Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας του μετά την έξοδο από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «όλοι πρέπει να εμβολιαστούν».

Αυτή του η δήλωση έφερε ιδιαίτερη ανακούφιση καθώς ορισμένοι από τους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου τέως προέδρου είναι ιδιαίτερα δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού.

Αφού διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, στα προάστια της Ουάσιγκτον.