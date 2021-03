Αθλητικά

NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή

Εντυπωσιακά τα στατιστικά του Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι πειστικές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο το διάστημα 22-28 Φεβρουαρίου, χάρισαν στον “Greek Freak” τον δεύτερο εφετινό τίτλο του κορυφαίου παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ.

Ο Giannis ήταν καθοριστικός στο αήττητο ρεκόρ (3-0) των Μιλγουόκι Μπακς την περασμένη εβδομάδα, με μέσο όρο 37 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ.

Στη Δύση ο τίτλος απονεμήθηκε στον Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς, ο οποίος με μέσο όρο 33 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ, οδήγησε τους “ήλιους” σε τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις.