Κορονοϊός - Γαλλία: Ανατροπή με το εμβόλιο της AstraZeneca

Το Υπουργείο Υγείας ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση για τη χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου μόνο σε νεότερες ηλικίες.

Τα άτομα άνω των 65 ετών με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να λαμβάνουν το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση για τη χρήση του μόνο σε νεότερες ηλικίες.

Ο Υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βεράν, είπε ότι στο εξής όλοι οι άνθρωποι άνω των 50 ετών, «συμπεριλαμβανομένης και της ηλικιακής ομάδας 65-75», οι οποίοι πάσχουν «από αυτό που αποκαλούμε συννοσηρότητα, από ευπάθειες», θα μπορούν να εμβολιαστούν με το σκεύασμα της AstraZeneca «στον θεράποντα γιατρό τους, στο νοσοκομείο που τους παρακολουθεί» ή «σε λίγες ημέρες, στα φαρμακεία».

Οι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών θα συνεχίσουν να εμβολιάζονται μόνο με τα σκευάσματα των εταιρειών Pfizer και Moderna στα εμβολιαστικά κέντρα, πρόσθεσε ο Υπουργός στις δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση France 2.

Η Βρετανία, η πρώτη χώρα που έδωσε την έγκρισή της στο εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca, το χρησιμοποιεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.