Μουζουράκης στο “Ενώπιος Ενωπίω”: Με στιγμάτισε κάτι που έγινε σε ηλικία 14 ετών (βίντεο)

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για τις καταγγελίες που συγκλονίζουν τον χώρο του θεάματος και αποκαλύπτει μία προσωπική του περιπέτεια.

Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας στο “Ενώπιος Ενωπίω” και μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για τις άγνωστες πτυχές της ζωής του. Ο γνωστός καλλιτέχνης, με αφορμή τις συνεχείς καταγγελίες στον χώρο του θεάματος, έκανε μια αποκάλυψη για το συμβάν που τον στιγμάτισε σε ηλικία 14 ετών.

«Προσπαθώ να είμαι χριστιανός και να βλέπω τα πράγματα με φως και αγάπη… Πρέπει να σταματήσει αυτή η μάχη με την μαυρίλα και το κακό… Είναι δικιά μας υπόθεση να ξεχωρίσουμε μέσα μας τι είναι καλό και τι κακό…

Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να σηκώσω το δάχτυλο μου και να δείχνω κάποιον, χωρίς να ξέρω όλα τα στοιχεία. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να στηρίξουμε.

Έχω περάσει κι εγώ από παρόμοια φάση. Το θέμα είναι πώς μπορείς. Υπάρχει πολύ κόσμος που έχει ζήσει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο στον χώρο του θεάτρου και του θεάματος. Μιλάμε για το θείο, για τον οικογενειακό φίλο, για τον μπάρμπα στο καφενείο που με έβαλε σε ένα αμάξι και με πήγε σε ένα δάσος.

Με στιγμάτισε αυτή η εμπειρία στα 14 μου και μέχρι τα 23 δεν το είχα πει ούτε στην μάνα μου. Καταλαβαίνω πως είναι να αισθάνεσαι τις ενοχές και να κλειδώνεσαι μέσα σου. Εγώ έχω 4-5 φίλους που έχουν δεχθεί κάτι ανάλογο. Και ναι. πρέπει να αλλάξει αυτό. Να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα; Πού θα μπούνε τα όρια; Πότε θα σταματήσουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια; Τα όπλα, τα ναρκωτικά και η παιδεραστία είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου», εξήγησε ο Πάνος Μουζουράκης.