Ελεύθερες εκατοντάδες μαθήτριες που έπεσαν θύματα απαγωγής

Αίσιο τέλος στο θρίλερ με την απαγωγή παιδιών από σχολείο στη Νιγηρία.

Εκατοντάδες έφηβες μαθήτριες, οι οποίες είχαν απαχθεί την Παρασκευή στο οικοτροφείο τους στην πόλη Τζανγκίμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία, αφέθηκαν ελεύθερες το πρωί της Τρίτης και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις της πολιτειακής κυβέρνησης στη Ζαμφάρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερνήτης Δρ. Μπέλο Ματαουάλε.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι τα κορίτσια αυτά αφέθηκαν ελεύθερα. Μόλις έφθασαν στην έδρα της κυβέρνησης και είναι καλά στην υγεία της», είπε ο αξιωματούχος σε δημοσιογράφο του πρακτορείου, που μπόρεσε να δει τις μαθήτριες.