Κοινωνία

Φλωρίδης στον ΑΝΤ1: προκαλούν οι “πολιτικοί συνήγοροι” του Κουφοντίνα

Ο πρώην υπουργός, τόνισε ότι κάποιοι προσπαθούν να αντιστρέψουν τη λογική και υπονομεύουν την Δημοκρατία.

Ο πρώην υπουργός επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα, τόνισε ότι «οι πολιτικοί συνήγοροι» του Κουφοντίνα προσπαθούν να αντιστρέψουν τη λογική και προκαλούν με τη συμπεριφορά τους.

Επεσήμανε ότι κανείς δεν επιθυμεί τον θάνατο του κι αυτό φάνηκε ακόμη κι από τη δημόσια επιστολή των συγγενών των θυμάτων της 17Ν, αλλά ο μόνος τρόπος για να λυθεί το θέμα είναι να προσφύγει ο Κουφοντίνας στη Δικαιοσύνη, από τη στιγμή που αισθάνεται ότι αδικείται.

Τόνισε δε ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης με το ζήτημα αυτό και να διχάσουν την κοινωνία, είναι αυτοί που δεν αποδέχονται την έννοια του κράτους δικαίου.

Συμπλήρωσε επίσης ότι τόσο ο Κουφοντίνας, όσο και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι του είχαν δίκαιες δίκες όπως αναγνώρισαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης τους, ενώ για τις συνθήκες φυλάκισης τους ισχύει ότι και για όλους τους υπόλοιπους κι ενδεχομένως να είχαν και μια ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Τέλος και μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό κράτος που να διαπραγματεύεται με ισοβίτες και ο μόνος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ο Κουφοντίνας, είναι προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο.