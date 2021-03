Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1 για Κουφοντίνα: Δεν είναι δυνατόν να εκβιάζει για το πού θα βρίσκεται φυλακισμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την υπόθεση του «Λουκά» της 17 Νοέμβρη.

«Ιδιαίτερη και λεπτή» χαρακτήρισε τη θέση του ως Υπουργός Δικαιοσύνης ο Κώστας Τσιάρας, σε παρέμβασή του που έκανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το ζήτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να εκβιάζει για το πού θα βρίσκεται φυλακισμένος», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, συμπληρώνοντας πως «πολύ περισσότερο όταν το 2015 ο ίδιος δεν ήθελε να βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού και τώρα θέλει».

Ο Κ.Τσιάρας σημείωσε ότι, «υπήρξαν οι απαντήσεις από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και πλέον ο κρατούμενος «έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα ένδικα μέσα».

«Λυπάμαι γιατί ένα τέτοιο ζήτημα παίρνει τέτοια έκταση στο δημόσιο διάλογο», σχολίασε, τονίζοντας πως «δεν είναι δυνατόν κάποιοι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το κράτος δικαίου και από την άλλη τον εκβιασμό κάποιου που για τους δικούς του λόγους θέλει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα».

«Σε έναν τέτοιο εκβιασμό αυτός που πρέπει να υποχωρήσει είναι η κυβέρνηση και όχι ένας καταδικασμένος απεργός πείνας που αν θέλει, μπορεί να σταματήσει την απεργία», διερωτήθηκε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει πολιτική κίνητρα από την υπόθεση.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ζητούν πέντε Δικαστές και Εισαγγελείς

«Τις τελευταίες ημέρες έχει εκδηλωθεί μια απίστευτη και πρωτοφανής επίθεση στα θεμέλια της Δικαιοσύνης, τους Δικαστές του πρώτου βαθμού που υπηρετούν σε περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς. Επιθέσεις με ευθείες καταγγελίες, για έκφραση δικαιοδοτικών κρίσεων, στο παρελθόν, αλλά και βεβαιότητα για μελλοντικές δικαιοδοτικές κρίσεις, οι οποίες εκφέρθηκαν ή θα εκφερθούν όχι με γνώμονα τον νόμο και την συνείδησή τους, αλλά με βάση υποδείξεις εξωδικαστικών παραγόντων, κυβερνητικών ή μη.

Και ενώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα έπρεπε αμέσως να υψώσει ανάστημα και φωνή υπεράσπισης των μαχόμενων Ελλήνων Δικαστών, σιωπά για λόγους που δεν μπορούμε και δεν τολμούμε να κατανοήσουμε. Και όλα αυτά μετά τον θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το προεδρείο, τόσο με την ανακοίνωση της 24.2.2021, με την οποία καλούσε την πολιτεία σε ενέργειες, κίνηση κείμενη εκτός των καταστατικών σκοπών της Ένωσης, όσο και με την αρθρογραφία του Προέδρου της που στοχοποιούσε συναδέλφους ονομαστικά μεταξύ των άλλων.

Σήμερα η ευθύνη μας είναι βαριά για να μπορέσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να υπηρετήσει τους σκοπούς της και να δικαιώσει την μακρόχρονη ιστορία της. Και πρέπει να γίνει αυτό για να μην εκδηλωθούν διασπαστικές κινήσεις. Ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί ο σκοπός της ενότητας και της ενδυνάμωσης της Ένωσης, είναι ο θεσμικός και καταστατικός τρόπος επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με ευθύνη του προεδρείου.

Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες οι αυθόρμητες κινήσεις δικαστών και εισαγγελέων με την έκδοση συλλογικών κειμένων με πλειάδα υπογραφών, που καλούν το προεδρείο να επανέλθει στα καταστατικά πλαίσια, υπερασπιζόμενοι στην ουσία την ταυτότητα της Ένωσης.

Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, με πρωτοβουλία των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε χρόνο που θα επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας, με βάση τις καταστατικές προβλέψεις. Στην συνέλευση θα πρέπει να συζητηθούν τα προβλήματα και να ληφθούν οι αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την πορεία και την ενδυνάμωση της Ένωσης και θα υπερασπίσουν την Δικαιοσύνη και τους Δικαστές και Εισαγγελείς.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν ως υποψήφιοι στις προηγούμενες εκλογές, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναλάβουμε ενωτική πρωτοβουλία για την συλλογή των απαιτούμενων υπογραφών για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος ΔΣ ΕνΔε

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης, μέλος ΔΣ ΕνΔΕ

Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών

Βασίλειος Πορτοκάλης, Εφέτης

Μαρία Μπουτάκη, Πρωτοδίκης».