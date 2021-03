Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης: καμία μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα τις τελευταίες μέρες

«Καμπανάκι» από τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας, μετά την τελευταία αποτύπωση του ιικού φορτίου που εντοπίζεται στα λύματα της Αττικής.

Καμία μείωση στο ιικό φορτίο δεν δείχνουν τα νεότερα στοιχεία από τα λύματα στην Αττική, τόνισε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Ν. Θωμαίδης.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής τα στοιχεία αυτά προέκυψαν το βράδυ της Δευτέρας και αφορούν μέχρι και την Κυριακή.

«Δυστυχώς το ιικό φορτίο της προηγούμενης εβδομάδας, ο μέσος όρος είναι ίδιος στατιστικά με την προηγούμενη, καμία μείωση». είπε συγκεκριμένα.

Στα τέλη Ιανουαρίου είχε παρουσιαστεί μια αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα σε ποσοστό περίπου 200% και είχε σημάνει συναγερμός. Ένα μήνα μετά η μείωση από το σημείο αυτό είναι περίπου 20%, ποσοστό που δεν θεωρείται σημαντικό.

«Δεν φαίνεται καμία σημαντική μείωση του ιικού φορτίου όλο αυτό το διάστημα αυτό είναι το συμπέρασμα όλου αυτού του μήνα» .είπε συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, επιπρόσθετα αν τα τεστ είναι αυξημένα και αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση θα βλέπουμε αυξημένα κρούσματα και χρειάζεται οπωσδήποτε επανεξέταση του μείγματος των μέτρων διότι αυτή την εποχή είναι αυξημένη η μετάδοση καθώς διαχρονικά είναι και η περίοδος που παρατηρούμε αύξηση των ιώσεων.

Πηγή: skai.gr