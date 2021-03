Κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετανάστες και τοξικομανείς είχαν βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί για την εκκένωση κτηρίου στην οδό Φερών, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν τοξικομανείς και μετανάστες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τεστ για κορονοϊό.