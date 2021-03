Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: δεν είναι ώρα ούτε για πανικό ούτε για απογοήτευση

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πορεία της πανδημίας, την κόπωση και τα μέτρα.

«Η χώρας μας είναι η μόνη από τα ευρωπαϊκά κράτη που έχει τριψήφιο αριθμό θυμάτων ανά εκατομμύριο», σχολίασε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επικαλούμενος σχετική λίστα που δημοσιεύτηκε.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, παραδέχθηκε την κόπωση που υπάρχει στον κόσμο με τα μέτρα, σχολιάζοντας ότι η ίδια κόπωση υπάρχει και στους ειδικούς, ενώ είπε πως «καλά έκανε ο κόσμος και βγήκε την Κυριακή, αρκεί να μην συνωστίζονται».

Ερωτηθείς για το άνοιγμα της εστίασης, τόνισε ότι είναι εκ των προτέρων μία δραστηριότητα όπου αναγκαστικά δεν τηρούνται τα μέτρα, αφού κατεβαίνουν οι μάσκες για να φάμε ή να πιούμε και δεν κρατάμε και τις σωστές αποστάσεις. «Η κατάσταση στη χώρα δεν επιτρέπει αυτό το άνοιγμα», είπε σχετικά.

«Έχουμε ένα τρίτο κύμα με μεταλλάξεις. Το έχουμε πιο χαμηλό και πιο αργό από το δεύτερο κύμα. Αν δούμε την αύξηση στις ΜΕΘ το Νοέμβριο συγκριτικά με το Φεβρουάριο, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι λέμε», σχολίασε και τόνισε ότι, «σκοπός είναι αυτό το κύμα να την επηρεάσει το κύμα εμβολιασμού που θα διπλασιαστεί το Μάρτιο».

Σχετικά με την «ασφυξία» στις ΜΕΘ, είπε ότι «τώρα το σύστημα θα χρησιμοποιήσει το εσωτερικό του, θα πάει κόσμο στα ιδιωτικά κι αν χρειαστεί, θα ξεδιπλώσει κι άλλα κρεβάτια», σχολιάζοντας πως «δεν είναι ώρα ούτε για πανικό ούτε για απογοήτευση».

«Αν δεν είχαμε αυτά τα μέτρα, θα ζούσαμε ό,τι η Πορτογαλία τον Ιανουάριο», είπε καταλήγοντας πως «αντιμετωπίσαμε πιο δύσκολη κατάσταση στο πρόσφατο παρελθόν».