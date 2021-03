Life

Eurovision: Εισβολή στο ΡΙΚ για το “El Diablo” (βίντεο)

Στο ΡΙΚ εισέβαλε ένας άνδρας διαμαρτυρόμενος στους εργαζόμενους για το τραγούδι της Κύπρου στην Eurovision.

Με τέσσερις κατηγορίες να τον βαραίνουν έφυγε από το ΡΙΚ ένας άνδρας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο άνδρας εισέβαλλε στον προαύλιο χώρο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου και άρχισε να φωνάζει στους εργαζόμενους που βρίσκονταν στο σημείο ότι το τραγούδι που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision το “El Diablo”, είναι «βλάσφημο».

Ο άνδρας συνελήφθη με τις κατηγορίες της απειλής, της διατάραξης κοινής ησυχίας και της λεκτικής βίας και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Ήταν ένας από τους διαμαρτυρόμενους για το τραγούδι της Ελένης Τσαγκαρινού, ο οποίος υποστηρίζει ότι προσβάλει το χριστιανισμό, υποστηρίζοντας το σατανισμό.

Σύμφωνα μάλιστα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, θεολόγοι, καθηγητές στα σχολεία της Κύπρου, εξέφρασαν την αντίθεσή τους για το τραγούδι και ζήτησαν την απόσυρσή του, επειδή υποδηλώνει αφιέρωση και αγάπη στον Σατανά.

Οι αντιδράσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, ενώ στο ΡΙΚ έγιναν απειλητικά τηλεφωνήματα, με τους καλούντες να λένε ότι «θα το κάψουν».