Επιστρεπτέα προκαταβολή 6: Οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Ποια είναι τα κριτήρια για τις εκταμιεύσεις. Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των k. Σταϊκούρα, Σκυλακάκη, Βεσυρόπουλου και Γεωργιάδη με τα κριτήρια για τις εκταμιεύσεις, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι τις επόμενες ώρες να μπορούν άμεσα να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο MyBusinessSupport για τη δεύτερη φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολή 6.

Έως και τις 16 Μαρτίου συγκεκριμένα θα μπορούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «MyBusinessSupport» για να λάβουν μέρος από τα 500 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν μέσω του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Σύμφωνα με την απόφαση, μπορούν να διεκδικήσουν ποσά και νεοσύστατες επιχειρήσεις (έως και τέλη 2020). Επίσης το ελάχιστο όριο τζίρου διαμορφώνεται από τα 300 στα 200 ευρώ. Αμέσως μετά «ανοίγει ο δρόμος» για τις πρώτες εκταμιεύσεις και ενεργοποιούνται και οι διαδικασίες για τον 7ο κύκλο ενισχύσεων. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο περίπου 200.000 υποψήφιοι εκτιμάται ότι θα μείνουν εκτός, να «κοπούν», καθώς είχαν αύξηση τζίρου εν μέσω πανδημίας, ή πολύ μικρή πτώση των εσόδων τους κάτω του 20% έναντι του 2019. Επίσης κάποιοι δεν κατάφεραν να έχουν έσοδα ούτε 200 ευρώ.

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,

ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/11.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 540).

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,

ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο αυτή.

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:

αα) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από διακόσια (200) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

ββ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από διακόσια (200) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενερ-γείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου 2021 είναι αρνητικά.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περι-γραφόμενους στο Παράρτημα V, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 92.00 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών», καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού», ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και 92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση» ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής στο ΦΠΑ (ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες ή το αντίστροφο) εντός των ετών 2019 ή 2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α'137).

ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/13, δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δρα-στηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει ενεργού κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.