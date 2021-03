Κοινωνία

Πρόεδρος ΟΛΜΕ: πολύ πιθανό να παραταθεί το σχολικό έτος

Γιατί ο Θ. Τσούχλος πρότεινε να μην γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις, σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια παράταση του σχολικού έτους τον Ιούνιο μήνα, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θεοδώρος Τσούχλος.

Πρόταση μας είναι - είπε - να μην γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις ούτε στο Γυμνάσιο ούτε στο Λύκειο ώστε να αξιοποιήσουμε όλη την περίοδο των γραπτών εξετάσεων για να επαναληφθεί η ύλη.

Όπως είπε ο κ. Τσούχλος στο «Θέμα 104,6», θα πρέπει να καλυφθούν τα κενά, εξαιτίας των δυο ταχυτήτων μαθητών που έχουμε για μεγάλο διάστημα των εξ αποστάσεως και των μαθητών δια ζώσης. «Στην κατάσταση που είναι οι μαθητές καλό είναι να μην τα βάλουμε και σε μια άλλη διαδικασία εξετάσεων τον Ιούλιο μήνα».

Σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ανέφερε ότι υπάρχει μια εντονότατη αντίδραση και την πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια που υπερβαίνει και το 90%.

«Σαν ΟΛΜΕ ξεκαθαρίζουμε ότι έχουμε θέση υπέρ της αξιολόγησης και την επικαιροποιήσαμε επί Γαβρόγλου. Προσήλθαμε στη συνάντηση με την υπουργό λέγοντας ότι λόγω της πανδημίας φέτος είναι αδύνατο να αξιολογηθούν τα σχολεία και προτείναμε να αποσύρει την υπουργική απόφαση και να γίνει ένας γόνιμος διάλογος από Μάρτιο μέχρι το καλοκαίρι. Δεν απάντησε θετικά η υπουργός», ανέφερε ο κ. Τσούχλος επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση τη Δευτέρα.