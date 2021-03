Κόσμος

Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν άστεγο μέχρι θανάτου (βίντεο)

Το βίντεο με τη σκληρή αστυνομική βία, που παραπέμπει στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το γύρο των social media κάνουν τα βίντεο στα οποία καταγράφηκε ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου άστεγου από αστυνομικούς.

Το σκηνικό με την αστυνομική βία στη Γουατεμάλα, βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τους τρεις ένστολους υπό εξέταση.

Στο βίντεο φαίνονται οι τρεις δημοτικοί αστυνομικοί που βάζουν κάτω έναν άνδρα, με τον έναν από αυτούς να του πατάει κάτω το κεφάλι και το λαιμό του με το γόνατό του.

Λίγο αφού φώναξε πως φοβάται, ο άνδρας πέθανε.

Ντόπιοι είπαν πως ο άνδρας ήταν άστεγος που υπέφερε από ψυχικές ασθένειες.