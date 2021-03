Life

Ο Γρηγόρης Πετράκος στο “Πρωινό” για το “Metoo” και τις καταγγελίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την Θεοφανία Παπαθωμά και τις Άγριες Μέλισσες. Πως σχολίασε τα όσα καταγγέλονται τις τελευταίες ημέρες