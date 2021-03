Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: έχασε τον Χάαλαντ λόγω διαφοράς ώρας!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν βρεθεί μια ανάσα από την απόκτηση του πιο «καυτού» επιθετικού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αλλά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε για μια απίστευτη παρανόηση.

Η Daily Mirror αναλύει το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ, του «μπόμπερ» της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που είναι πολυπόθητος στη μεταγραφική αγορά και θα μπορούσε να είναι το πιο πολύτιμο «κομμάτι» κατά τη θερινή περίοδο των μεταγραφών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μία από τις ομάδες που βρίσκονται στη διεκδίκηση αυτού του απίθανου νεαρού Νορβηγού επιθετικού, αλλά το ιστορικό που αναφέρει η αγγλική εφημερίδα λέει πώς, το 2019, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχασαν την ευκαιρία να πάρουν τον παίκτη από τη Μόλντε εξαιτίας της... διαφοράς ώρας!

Ο αγγλικός σύλλογος δεν είχε κάνει συμφωνία με τον μάνατζερ του, Τζιμ Σολμπάκεν και η υπόθεση ναυάγησε εξαιτίας μιας παρανόησης.

Συγκεκριμένα, είχε συμφωνηθεί ένα τηλεφώνημα μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Σολμπάκεν στις 09:00 το πρωί, αλλά στη Μόλντε πίστευαν ότι η συμφωνία αναφερόταν σε ώρα Νορβηγίας, που είναι μια ώρα μπροστά από τη Βρετανία

Έτσι, όταν έγινε η κλήση από τους «Κόκκινους Διαβόλους» στις 10:00, ο σύλλογος είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία κι έκλεισε το εγχείρημα συμφωνώντας με τη Σάλτσμπουργκ.