Κοινωνία

Αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων μέσω gov.gr

Ποιες υποθέσεις και ποια δικαστήρια αφορά η υπηρεσία. Πώς γίνεται η πρόσβαση στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η εφαρμογή για την ψηφιακή αίτηση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων από το Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιώς και το Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή θα επεκταθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και στα υπόλοιπα δικαστικά καταστήματα της χώρας.

Η ψηφιακή αίτηση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) και εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι Γενικοί Γραμματείς Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος Αλεξανδρής, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαθέτει διεπαφή για την είσοδο των δικηγόρων στο σύστημα, η οποία γίνεται είτε με κωδικούς taxisnet, είτε με τη χρήση της σχετικής υπηρεσίας της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Αφορά δικαστικές αποφάσεις από το 2015 έως σήμερα και είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr .

Η δράση θα συμβάλλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και γενικότερα στη μείωση του διοικητικού φόρτου, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και πολύτιμους πόρους. Την αναγκαιότητά της ενισχύει στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η υγειονομική κρίσης της νόσου covid- 19.