“Άγριες Μέλισσες”: Καθηλωτικό το αποψινό επεισόδιο (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Το Διαφάνι, για πρώτη φορά στην ιστορία του, περνάει μια μέρα που δε θα μοιάζει με καμία άλλη. Η ανακωχή απλώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη, ενώ οι Σταμίραινες και οι Σεβαστοί ζουν, ο καθένας στο σπιτικό του, μια μεγάλη χαρά. Τίποτα δε δείχνει ικανό να σκιάσει αυτήν τη μέρα.

Ή μήπως όχι;

