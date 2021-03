Κοινωνία

Κουφοντίνας: “Συναγερμός” για τις επιθέσεις αντιεξουσιαστών και πολιτική αντιπαράθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο “Συκούριο” φοβάται η ΕΛ.ΑΣ. Για “εκβιασμό” κάνει λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. “Στα όρια ζωής και θανάτου” o Κουφοντίνας, προειδοποιεί η συνήγορός του.

Ένα… βήμα πριν το κώμα βρίσκεται ο Δημήτρης Κουφοντίνας, σύμφωνα με τη συνήγορο του “Λουκά” της “17 Νοέμβρη”, Ιωάννα Κούρτοβικ. Προειδοποιεί πως βρίσκεται «στα όρια ζωής και θανάτου», διανύοντας την 54η ημέρα της απεργίας πείνας.

«Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να εκβιάζει για το πού θα βρίσκεται φυλακισμένος», τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, συμπληρώνοντας πως «πολύ περισσότερο όταν το 2015 ο ίδιος δεν ήθελε να βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού και τώρα θέλει». «Σε έναν τέτοιο εκβιασμό αυτός που πρέπει να υποχωρήσει είναι η κυβέρνηση και όχι ένας καταδικασμένος απεργός πείνας που αν θέλει, μπορεί να σταματήσει την απεργία;», διερωτήθηκε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει πολιτική κίνητρα από την υπόθεση.





«Θέλουν νεκρό αστυνομικό», τόνισε ο συνδικαλιστής της ΠΟΑΣΥ, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο “Καλημέρα Ελλάδα”, σχολιάζοντας το μπαράζ επιθέσεων από αντιεξουσιαστές.





Με κατεπείγον εμπιστευτικό έγγραφο η Αστυνομία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα “Τα Νέα”, προειδοποιεί το Πεντάγωνο για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους και ενδεχόμενη αρπαγή όπλων, ρουκετοβόλων και εκρηκτικών. Αυτό που φοβούνται στην ΕΛ.ΑΣ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι να επαναληφθούν περιστατικά κλοπής οπλισμού, όπως αυτή το 1989 από το στρατόπεδο Συκουρίου στη Λάρισα και αυτή του 1977 από το στρατόπεδο της Ελευθερούπολης Καβάλας.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση είχαν στην ίδια εκπομπή οι βουλευτές Δημήτρης Καιρίδης και Γιώργος Κατρούγκαλος.





Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον Ποινικό Κώδικα και ενδεχομένως να ικανοποιηθεί για λίγο το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα, αλλά επιπλέον, να μην υποχωρήσει η Πολιτεία στο δήθεν δίκαιο αίτημα του, προτείνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Σκανδαλίδης. Μιλώντας στο “Θέμα 104,6”, σημείωσε πώς πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ένας νεκρός σήμερα, ειδικά ο Κουφοντίνας, θα ξανά ανοίξει ένα κεφάλαιο ηρωοποίησης του, που είχε απομακρυνθεί όταν είχε συλληφθεί.

Ο πρώην Υπουργός επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, τόνισε ότι οι «πολιτικοί συνήγοροι» του Κουφοντίνα προσπαθούν να αντιστρέψουν τη λογική και προκαλούν με τη συμπεριφορά τους.

Για εξοργιστική αντιπαράθεση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Κουφοντίνα, κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. «Διαφωνία και κομματικός “εμφύλιος” μόνο για την υπόθεση Κουφοντίνα, ώστε να συσπειρώσουν το κομματικό τους ακροατήριο χωρίς να ντρέπονται! Σε όλα τα αντιλαϊκά, αντεργατικά και στις υποχωρήσεις στα εθνικά συμφωνούν, μόνον στον Κουφοντίνα διαφωνούν. Είναι τόσο ίδιοι, που είναι πλέον προβλέψιμοι», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση που εξέδωσε.