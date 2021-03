Οικονομία

Μίχαλος: τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα αναζωογονήσουν τον τουρισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ εξέφρασε την αισιοδοξία του, μιλώντας στο BBC, ότι η τουριστική χρονιά φέτος θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή.

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον Covid, είναι μία καλή ιδέα διότι έχουν σκοπό να προστατεύσουν και να αναζωογονήσουν τον πληγέντα ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο, δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος σε συνέντευξη που παραχώρησε, πρόσφατα στο BBC.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση, αν θεωρεί καλή ιδέα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού σημείωσε, «Είναι μια καλή ιδέα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, έχουν σκοπό να προστατεύσουν και να αναζωογονήσουν τον πληγέντα ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο. Η οικονομία μας είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις επιδόσεις του τουρισμού και της φιλοξενίας, αφού οι τομείς αυτοί συνιστούν το 30% του ετήσιου ΑΕΠ μας, συνεπώς είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε αυτό τον κλάδο να επιβιώσει και ταυτόχρονα να μη ρισκάρουμε να παρατηρηθεί, ξανά, έξαρση της Covid-19, ή των διαφόρων παραλλαγών της στην κοινωνία μας, μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν, γύρω στον Οκτώβριο».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι εκτεταμένες μετακινήσεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν κίνδυνο τους επόμενους μήνες, ακόμα και με πιστοποιητικά εμβολιασμού, ο πρόεδρος απάντησε, «Ναι, θα αποτελούν κίνδυνο. Αυτό όμως που επιδιώκουμε εμείς είναι να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε ζωές, να θωρακίσουμε ζωτικής σημασίας τομείς της οικονομίας, και να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις. Φανταστείτε ένα περιστατικό στο πλαίσιο του οποίου μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα πλήττεται από κρούσμα Covid, το οποίο εκδηλώνεται σε έναν τουρίστα που διαμένει στο ξενοδοχείο. Ο ξενοδόχος θα είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, να εκκενώσει τον χώρο, να απολυμάνει το κτίριο, να μετεγκαταστήσει, αν είναι εφικτό, τους υπόλοιπους υγιείς ενοίκους και, βέβαια, να επιστρέψει τα χρήματα σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Φαντάζεστε, λοιπόν, το πιθανό μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκύψει αν δεν λάβουμε κάποια μέτρα προστασίας, και σε αυτό ουσιαστικά αποσκοπούμε. Είναι ένα επιπλέον προστατευτικό μέτρο. Και επειδή εδώ και μερικές μέρες ακούω να γίνεται πολύς λόγος περί διάκρισης σε βάρος συγκεκριμένων πολιτών, αυτό δεν ισχύει, επειδή αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί, απλώς και μόνο επειδή δεν ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα είναι και πάλι σε θέση να ταξιδέψει, πραγματοποιώντας τον λεγόμενο μοριακό έλεγχο, το τεστ Covid 72 ωρών, που διεξάγεται σήμερα σε πολλές χώρες. Δεν λέω ότι θα παρέχει 100% προστασία, αλλά τουλάχιστον αυτή η κίνηση θα ενσωματώνει ένα μεγάλο ποσοστό προστασίας».

Σε ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία σε σύγκριση με τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης ο κ. Μίχαλος σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα, εστιάζοντας όμως στην Ελλάδα υπογράμμισε ότι η οικονομία μας είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και εφόσον ο τουρισμός και η φιλοξενία, συνιστούν ένα μεγάλο τμήμα του ετήσιου ΑΕΠ μας, «αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οικονομία να υποφέρει ακόμα περισσότερο. Το λιανικό εμπόριο είναι ακόμα κλειστό τώρα που μιλάμε, και φυσικά ο τουρισμός είναι εντελώς νεκρός. Προσδοκούμε ότι το 2021 θα είναι μια καλύτερη χρονιά επειδή, το 2020 χάσαμε σημαντικό τμήμα του εισοδήματός μας από τον τουρισμό και τη φιλοξενία σε σύγκριση με το 2019. Άρα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».