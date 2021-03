Πολιτισμός

Παραιτήθηκε ο Στάθης Λιβαθινός από τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή παραίτησης του διευθυντή της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, Στάθης Λιβαθινός΄.

«Αγαπημένες μου μαθήτριες και αγαπημένοι μου μαθητές

Μετά την τελευταία σας άρνηση να συνεργαστείτε μαζί μου αστή και για 2 ώρες την ομάδα, ώστε να ολοκληρώσετε τον κύκλο των σπουδών σας, μέσα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, δεν μου μένει τίποτα άλλο, από το να σας αποχαιρετίσω», αναφέρει στην επιστολή του ο Στάθης Λιβαθινός.

Ζητώ και πάλι συγγνώμη αν τυχόν πλήγωσα κάποια ή κάποιον από σας – η αυστηρότητά μου δεν έκρυβε τίποτα περισσότερο από έγνοια και αγωνία ώστε να αποκτήσετε τα απαραίτητα εφόδια για την μελλοντική σας πορεία στο θέατρο.

Χρειάστηκε πολύς κόπος και επιμονή χρόνων για να μπορέσω επιτέλους να δημιουργήσω αυτό το Τμήμα Σκηνοθεσίας στο οποίο βρίσκεστε σήμερα αλλά και να διεθέτει η Σχολή του Εθνικού Θεάτρου τις υποδομές που διαθέτει.

Κρατήστε μόνο τα καλά κι αλλάξτε το θέατρο.

Σας ευχαριστώ για όλα, όπως και την διεθύντρια τη Σχολής αλλά και όσους συναδέλφους με στήριξαν.

Καλή συνέχεια, Στάθης Λιβαθινός», καταλήγει η επιστολή παραίτησης.

Διεύθυνση Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου: δεν κατέστη εφικτό να θεραπευθεί η δυσαρμονία

«Παρά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Διευθύντρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να θεραπευθεί η δυσαρμονία που ανέκυψε κατά τη διδακτική διαδικασία και να επανέλθει κλίμα συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Καθηγητή κ. Στάθη Λιβαθινού και των σπουδαστών της Σχολής.

Ο κ. Λιβαθινός, έχοντας τη διάθεση να διευκολύνει τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο της Δραματικής Σχολής αλλά και να αποφορτίσει την κατάσταση, έλαβε την απόφαση να αναστείλει επ’ αόριστον τα διδακτικά καθήκοντά του. Η Δραματική Σχολή σέβεται την απόφασή του αυτή και τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, κατά τη θητεία του ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, η ίδρυση του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής και η μεταστέγασή του στις εγκαταστάσεις του «Σχολείον της Αθήνας-Ειρήνη Παπά».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά την παραίτηση Λιβαθινού η διεύθυνση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού.