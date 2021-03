Πολιτική

Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την έξαρση των κρουσμάτων

Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ανησυχία για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ.

Η επιδημιολογική κατάσταση στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στη διάρκεια της σύσκεψης:

Παρουσιάστηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα από όλες τις περιοχές της χώρας και συζητήθηκε η επίδραση των μεταλλάξεων στη μετάδοση του ιού

Εξετάστηκαν μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής όπου παρατηρείται αυξημένη πίεση

Συζητήθηκε ο πιο αποτελεσματικός τρόπος υλοποίησης των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.

Το πρωί της Τετάρτης θα συγκληθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων σε όλη τη χώρα.

Το σχέδιο περαιτέρω ενίσχυσης του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής, θα παρουσιαστεί το απόγευμα της Τετάρτης, στην τακτική ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Υπενθυμίζεται πως σε τηλεδιάσκεψη που είχε, το πρωί της Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε σήμα για παράταση του lockdown μέχρι τις 15 Μαρτίου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Όμως πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα, ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της οικονομίας αλλά και της εκπαίδευσης. Θα το σχεδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με έξυπνες λύσεις και με μία νέα αμοιβαία συμφωνία εμπιστοσύνης με τους πολίτες: η οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους κανόνες ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Με άλλα λόγια η έξοδος από την κρίση είναι πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προσεκτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία»